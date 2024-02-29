Edan後援會再次宣布解散　舊團隊被揭換新帳號後繼續執行職務

EIFC再次爆出糾紛，唔少爵屎都十分失望，又唔想事件影響到Edan。（資料圖片）

呂爵安（Edan）其後援會去年10月因團隊發生內訌而最終解散收場，兩個月後，新嘅後援會團隊經由公司（MakerVille）協助下再次運作，並舉辦了Edan一月生日展、《盜月者》1元睇戲等應援活動，但近日有指新一批FC Admin成員原來係舊有團隊嘅人，當初角逐Admin一職時，以另一TG帳向公司提交政綱，似有欺騙及隱瞞之嫌。

聲明中提到「EIFC參選時共有10位成員，部分成員係舊EFC成員，亦有新加入嘅成員」。（資料圖片）

今午（29日）Edan Admin喺TG發出辭職聲明，又解釋「決定組隊參選係因為當時距離生日同演唱會時間相當緊迫，一直都擔心新團隊進行交接同埋安排各種應援會好吃力，而我哋一直都好想可以再為爵安進行應援，所以選擇再試一次參選。當時舊成員亦都有共識如果選到就再為爵安努力；落選就做返一個普通嘅爵屎用自己方法去應援。」又指到公司面試時，Edan及其經理人均不知情。

Edan今年一月生日時，後援會舉辦生日展，Admin當時不出樣接受訪問，及後被發現是前後援會成員。（資料圖片）

Admin又指喺而在過去兩個月，團隊成員準備應援活動過程中，有極大嘅矛盾及意見分歧，及後更有內部資訊、群組對話內容流出。 在種種問題之外，「EIFC決定辭去FC所有職務，現時處理緊嘅會務 (演唱會海外場應援同生日周邊)會繼續處理，直至與新FC成功完成交接。我哋對於用其他TG Account參選，而冇向大家坦白深表歉意。」 聲明發出後，唔少爵屎都十分生氣，亦因FC種種問題而感到煩厭，並指「有FC仲衰過無FC」、「我唔介意無FC」。