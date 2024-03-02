是非港姐冠軍靚樣再進化幾乎認唔出　激似朱晨麗惹整容疑雲

2023年香港小姐選舉是非多籮籮，現年21歲的冠軍莊子璇 ( Hilary ) 一度成為眾矢之的，傳出與其他佳麗不和，被杯葛，有網民更嫌她樣子不夠漂亮，沒有資格當選港姐冠軍，又指她的鼻子是豬膽鼻。去年莊子璇於社交網上載了她的大學開學照，卸下濃妝的她，在淡掃娥眉下五官更顯突出，身穿簡約黑色短袖T恤，學生look非常清純，青春可人，獲不少網民大讚她比鏡頭前形象更吸引。近月，莊子璇更被指靚樣進化，她的豬膽鼻突然升級變了高挺筆直的間尺鼻。

莊子璇是2023年港姐冠軍。（IG：@hilary_ig）

莊子璇的鼻被批評係鼻膽鼻。(ig圖片)

莊子璇清純學生look。(ig圖片)

昨日莊子璇post了她於去年12月拍攝頒獎禮場刊的靚相，相中的她明顯比之前參選時靚多了，甚至可以說是變晒樣，尤其是她已經豬膽鼻不再，變成筆直間尺鼻，驟眼看激似朱晨麗，一時之間幾乎認不出是她。有網民留言表示：「整咗容，靚咗好多」、「真係認你唔到。」其實於去年聖誕節期間，莊子璇曬出她的性感靚相大曬豐滿上圍，以及修長美腿，當時網民的焦點已落在她的鼻子之上，並議論紛紛。有網民留言質疑她是否整容了：「嗰鼻打針收鼻翼啦、縮得咁快」、「終於整左個鼻，好睇呀🥰」。

莊子璇呢輯相激似朱晨麗。(ig圖片)

莊子璇呢輯相激似朱晨麗。(ig圖片)

莊子璇呢輯相激似朱晨麗。(ig圖片)

莊子璇呢輯相激似朱晨麗。(ig圖片)

莊子璇呢輯相激似朱晨麗。(ig圖片)

朱晨麗。(ig圖片)

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