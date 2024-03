「東張女神」慶祝26歲生日邀請近30人作客　元朗豪宅曝光樓底極高

現年26歲的陳懿德(德德)曾在2021年參選港姐,落選後加入TVB成為節目《東張西望》主持,憑真性情及出眾外形而被封為「東張女神」。陳懿德在上月初迎來26歲生日,邀請了一班圈中好友到自家豪宅出席Party,日前她在IG發文回顧當日的靚相,並寫道:「二月,全年最短但最充滿愛的月份,今年我諗咗好耐究竟有咩願許,I looked around and wondered. What could I still ask for??感謝每個錫陳懿德嘅人❤️love u all.」

德德雖然在台慶失落她之前好恨的「最具潛質新人獎」,她有少少覺得「哎呀,冇㖭!」但不至於失望,反而會檢討自己,希望有日實至名歸再攞獎。(Instagram:taktakrachel)

陳懿德在上月初迎來26歲生日。(IG@taktakrachel)

生日快樂!(IG@taktakrachel)

相中所見,陳懿德邀請了多位圈中好友出席生日會,包括陳楨怡、何依婷、劉佩玥、蘇韻姿、梁凱晴、張景淳、羅天宇、何浩文、楊明及莊思明等,近30人齊聚陳懿德位於元朗的豪宅,玩得非常盡興!其實陳懿德之前亦曾邀請好友到家中聚會,可見其豪宅樓底極高,客廳同飯廳都空間闊落,有巨型畫作、吊燈等,即使招呼數十位朋友都綽綽有餘,可見家境富裕。

陳懿德邀請了多位圈中好友出席生日會。(IG@taktakrachel)

盡興!(IG@taktakrachel)

對於「有錢女」標籤,陳懿德曾在接受《香港01》訪問時直言:「其實我由細細個,有時人哋都會有啲標籤,形容我屋企有錢,但係我會覺得嗰啲錢唔係我,屋企有或者爸爸媽媽有,係佢哋嘅事,唔係我搵返嚟,亦唔係屬於我。但係我好希望係我自己搵到,然後我養返佢哋,所以我喺大學時期已經冇再問屋企攞錢,瘋狂補習,希望唔好靠佢哋畀零用錢,而自己自給自足,交學費。」不過她仍自覺幸運,因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂,放心地追夢,還有一切的愛和支持,也是很大的力量。

講到家庭背景,德德說父母以前做生意,但現時已退休,專職享受人生。(IG@taktakrachel)

陳懿德自覺幸運,因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂,放心地追夢。(資料圖片)