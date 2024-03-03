陳嘉佳澳洲遊超市被拍　近況極震撼　激減百磅一特徵揭糖尿病隱憂

現年38歲的陳嘉佳雖然暱稱叫「細細粒」，可是她的身形一點也不嬌小，且相當有份量。陳嘉佳自入行以來一向予人肥妹仔的形象，近年主力在內地發展的她，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅，她卻依然繼續食不停，一度令網民十分擔心她的健康狀況。

細細粒有努力減肥。(抖音)

細細粒自去年開始就認真積極減肥，且日漸見到成績，從她最近分享的照片和短片都可見，她無論身形和臉形都瘦了幾個圈，與之前肥胖的她簡直是判若兩人。激瘦的她五官輪廓都更見標緻，加上化了精緻的妝容，的確變得十分之靚女，真的有令人驚艷的感覺，甚至撞樣了1996年港姐冠軍李珊珊。

細細粒真的瘦了好多。(ig圖片)

昨日，有網民就分享了於澳洲一家超市偶遇陳嘉佳的生圖，曝光了陳嘉佳的其真實狀況，隨即引起網民熱議。該名網民寫道：「第一次在Eastwood看到貌似TVB演員的，突然不知道怎麼做，應該要給她購物的空間嗎？還是上前跟他說：不如吃自助餐咯？我選擇了前者，因為她減肥太成功了，我上車後才確認，而且她比我想像高，而且普通話超好！比起港普藝人的普通話純正太多了！」

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

（陳嘉佳抖音截圖）

細細粒經常吃個不停。(陳嘉佳ig)

從博主分享的照片中可見，陳嘉佳當日穿白色連身短裙配拖鞋，身形依然是相當龐大，還肚凸凸，與她自己於社交平台post的靚相中瘦幾圈的身形相距極大，她的一雙腿卻異常纖瘦，與上身比例很不對稱。陳嘉佳的樣貌身材在原相機下與美顏濾鏡和修圖後明顯有差，令網民紛紛驚嘆：「她不是瘦了嗎？」、「感覺她沒瘦多少啊，那她推薦的東西還可信嗎」、「手腳很瘦，但是腰圍還是比較大」、「她的腿比我的細，可是上半身怎麼那麼大隻呢，是上鏡胖10斤的原因嗎？」、「看似是糖尿病的身形」博主亦不禁回覆表示：「真人比之前瘦，但不是抖音上那麼瘦。」

有網民在澳洲一超市偶遇細細粒。(小紅書)

有網民在澳洲一超市偶遇細細粒。(小紅書)

有網民在澳洲一超市偶遇細細粒。(小紅書)

據悉，陳嘉佳年前曾因急性糖尿病暈眩入院，事後她承認患有糖尿病表示自己出事時糖尿23度，就算打了胰島素也只能降到15度，擔心如此下去會捱不過50歲，於是她開始積極減肥。陳嘉佳去年底曾透露在2023年已經瘦了60斤 (約66磅) ，相比起體重最高峰更是瘦了100斤（約110磅），現時的她體重80kg（約177磅），足足減了過百磅，相當犀利。她的2024年新年願望就是：「我今年要120斤 (即132磅)！」

細細粒自己post的靚相。(ig圖片)

細細粒自己post的靚相。(ig圖片)

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