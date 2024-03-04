蔡卓妍攜超級花美男與老友周子駒聚舊　曾說40歲未嫁便與對方結婚

阿Sa蔡卓妍去年8月宣布與「百億麻雀太子爺」石恆聰（Anthony）分手，雖然回復單身，但向來圈中人緣極佳的阿Sa，不愁寂寞，忙完演唱會再去旅行差電，近日又再相約曾同公司及一起拍過《一Twins零一夜》音樂特輯的多年老友周子駒（Cyrus）聚舊飯局，即時勾起網民的集體回憶，而同場還有常被網民戲言防腐劑當飯吃、顏值長期處於高峰的關智斌（Kenny）。

阿Sa近日相約曾同公司及拍過「Y2K系列」的多年老友周子駒（Cyrus）聚舊飯局，同場還有關智斌。（IG@choisaaaa）

這餐飯原來是Cyrus親自下廚。（IG@cycycyrus）

阿Sa在社交平台分享是次聚舊的圖片，三人合拍齊齊穿上黑色衫，對住鏡頭舉V兼飲到眼紅紅，看得出來非常盡興。阿Sa開心寫道：「Happy gathering #多謝Cyrus賜飲食 #黐飲黐食 #眼紅紅個friend #面紅紅」。原來這餐飯是由周子駒親自下廚，阿Sa大讚對方手勢：「Yummy」；關智斌亦有在周子駒帖文下留言：「多謝周大廚」；而周子駒則回覆：「開心開心開心開心開心開心」。

阿Sa多謝Cyrus賜飲食。（IG@choisaaaa）

大家玩得好盡慶。（IG@cycycyrus）

Twins和Cyrus曾合作拍攝《一Twins零一夜》音樂特輯。（節目截圖）

識於微時。（節目截圖）

TWINS（節目截圖）

不過卻有網民錯焦點，竟向阿Sa和關智斌催婚。為何會這樣？事緣阿Sa和關智斌老友鬼鬼，又會經常去旅行，感情好到不得了，有次在內地綜藝節目《因為是朋友呀》，Twins和容祖兒邀請了關智斌做嘉賓，阿Sa自爆有段時間曾被媽咪誤會二人拍拖；阿嬌鍾欣潼聽到即刻嚇到眼都突；當時容祖兒就直接追問那為什麼你們不拍拖？關智斌對此說：「因為我太遷就她（阿Sa）了！真的，她跟我說，如果她40歲還沒結婚，她就會嫁給我。」當時阿Sa也笑說：「就是沒有人娶我的話，他就會娶我。」由於阿Sa今年已41歲，故不少網民紛紛向二人催婚，相當搞笑。

阿Sa和Kenny私下非常friend，經常一齊去旅行。（IG@choisaaaa）

Kenny曾在節目《因為是朋友呀》中透露跟阿Sa說好：「如果她40歲還沒結婚，她就會嫁給我。」（節目截圖）

阿Sa自爆有段時間曾被媽咪誤會她和Kenny拍拖。（節目截圖）

+ 6