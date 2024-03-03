57歲前港姐冠軍公開35年前絕美報名照　網民激讚氣質獨特仙氣滿瀉

現年57歲的陳法蓉於1989年參選香港小姐獲得冠軍，入行至今已經35年。陳法蓉多年來都以短直髮示人，最近陳法蓉在小紅書分享舊相簿中的照片，有多張參選港姐前的靚相外，竟然曝光了多年前的長曲髮造型。

陳法蓉多年來都以短直髮示人。（資料圖片）

陳法蓉日前在小紅書分享陳年舊照，並留言寫道：「輕輕翻開這本時光日記，每一張都是我最珍貴的回憶。當選港姐眨眼已經三十多年，90年代港風做你愛嗎？來聽聽我的舊日故事。」陳法蓉在片段中展示由11、12歲的青春時期到外國留學，再回流參選港姐後的照片。向來陳法蓉大多以短髮示人，原來她留學期間也曾試過留長髮，電到似爆炸頭，又靚女又得意。

陳法蓉日前在小紅書分享陳年舊照。（小紅書）

原來陳法蓉都試過留長頭發！（小紅書）

長髮Look曝光！（小紅書）

陳法蓉還在短片中搞笑說：「很多人都說我以前的衣服挺好看，我現在這樣看，也覺得真的沒有過時，現在穿也是好看。也有很多人說我一直都是短頭髮，其實我也有長髮的時候。」陳法蓉更公開當時報名港姐的照片，相中她穿上黑色連身裙，梳了一頭短髮，五官標致兼氣質獨特。

陳法蓉好早期就已經剪了一頭短髮。（小紅書）

陳法蓉更公開當時報名港姐的照片。（小紅書）

有大批網民留言大讚陳法蓉：「女神造型好fashion」、「我覺得姐姐十幾歲的時候有點成熟，像二十多歲的，然後現在還像二十多歲的，時間對你來說是一條不變的直線。」、「你一直都很美，很有獨特的氣質」、「女大十八變啊！變得漂亮又大氣」、「短髮真的太美了，驚為天人，雍容華貴很有唐朝美人的風範。最想看你當選港姐時現場和帶皇冠的那些照片。」