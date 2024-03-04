「香港一姐」同老公現身機場曝光真實生活細節　多次患癌不離不棄

現年76歲的阿姐汪明荃與羅家英相愛相知逾30年，出雙入對形影不離，今日兩人一起飛到新加坡出席粵劇交流活動，被網民在機場偶遇，從細節曝光兩人真實生活細節。

阿姐汪明荃與羅家英相愛相知逾30年。

有網友拍下阿姐及家英哥現身機場照片，阿姐及家英哥排排坐，各自翹腳玩電話，雖然不見有交流，但可見兩人相處自然自在，不需過多交投互動，已流露出老夫老妻之感。另外兩張相中，又見到阿姐和家英哥靜靜等待過關，雖然多人卻沒有流露不耐煩，非常好教養。

日前馮素波、薛家燕、王愛明、蕭芳芳、白雪仙、汪明荃、羅家英、汪明荃契女李沛妍、陳善之現身團拜聚首一堂。（IG@wang_liza）

黃建東初一到汪明荃羅家英家中拜年。（IG：@wang_liza）

汪明荃羅家英初一呢張團拜合照好震撼﹗（IG：@wang_liza）

另外，阿姐穿著一如既往地休閒又優雅，背脊挺直，絲毫不似70歲老人；而一旁的家英哥也看上去相當精神健朗。網民大讚「亭亭玉立、落落大方」，體態甚佳；亦有網民佩服家英哥身體硬朗「羅家英真厲害，20年的肝癌，還在」。此外，又有網民爆家英哥好人好事，他憶述20年前一次在機場辦理登機手續時發現行李超重，「他（羅家英）上前來說可以登記在他下面。我超感動。」

家英哥2004年事業高峰期時，確診患上肝癌第3期，更要割肝保命，阿姐不離不棄陪伴抗癌，更承諾病好後結婚。2014年家英哥發現左肝有一個2厘米腫瘤，肝癌復發，最終在阿姐陪伴下戰勝癌魔。

汪明荃與羅家英在機場各自玩電話，相處自然。（小紅書）

靜靜排隊等過關。（小紅書）

靜靜排隊等過關。（小紅書）

被網民偶遇。（小紅書）

網民大讚阿姐體態好。（小紅書）