Juliana著旗袍展現超美好身段　Honey最識玩將米高風夾喺呢個位

一班《開卷》主持Patrick Sir、何泳芍（Honey）、伍韻婷Juliana及布樂文JB，本住「讀萬卷書，不如行萬里路」精神，出發往台灣拍攝《開卷》台灣篇。台灣之行已接近尾聲，今晚（4日）一行人走訪位於新北石碇的「螢火蟲書屋」，書店前身為煤礦場，環境非常潮濕。創辦人葉家豪希望藉保育書店，喚起大家關注及愛護環境。

今集來到宜蘭傳藝園區。

今集來到宜蘭傳藝園區。

店內不時會舉辦讀書會、走讀活動讓更多人認識這裏的故事。Patrick Sir問到店名由來，創辦人葉家豪解釋說︰「17年4月跟一班義工到這裏做淨山（清潔）活動，一班人當時做得非常辛苦，忽然從垃圾堆爬出兩只螢火蟲，大家因此得到鼓舞。」葉家豪笑言大自然在適當時候會伸手給你安慰，他回想小時候這片地方既沒有垃圾，水溪還會有螃蟹。講到經營中最難忘的事，他說︰「有趟打風早上起來地上全是積水，屋頂也不見了。最後花了一個月修復。」籌集復修資金的方法很特別，是靠賣種植的蔬菜、水果得來。日常營運開支就要靠出售培養的靈芝及香菇維持。介紹中出現小插曲，抵死的Honey為貪方便，將收音咪藏在tube top內，不過每當俯身時，收音咪都會穿崩意外露出。

Honey為免穿崩，鬼馬的將收音咪反收在tube top內。

Honey為免穿崩，鬼馬的將收音咪反收在tube top內。

Honey為免穿崩，鬼馬的將收音咪反收在tube top內。

此外，今集一行四人又來到宜蘭傳藝園區，區內有古著服飾出租，一行人租了旗袍服裝，重現《上海灘》風情。扮鬼扮馬自然難不到一班J2ers及Patrick Sir，各人立刻許文強、丁力、馮程程上身，玩得非常投入。穿上旗袍的Juliana與Honey扮野之餘亦趁機展示美腿。今集推介書本為已故日本作家吉野源三郎小說作品《你想活出怎樣的人生》，Patrick Sir給予非常高的評價，認為是必看讀物之一。

JB、Juliana、Honey及Patrick Sir穿古著逛街。

JB同Honey扮鬼扮馬玩得很開心。

JB同Honey扮鬼扮馬玩得很開心。

Patrick Sir與Juliana湊熱鬧cosplay一番。