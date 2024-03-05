林敏驄拍片搞事專向TVB小花埋手　遇到一位重量級人物竟被兜巴星

林敏驄一向鬼主意多，最近開了內地社交平台後，更不時拍片搞笑，埋手的當然是一班藝人！日前他又發布了一條影片，找來不少無綫（TVB）女藝人上鏡，個個見到佢都非常畀面，《下流上車族》劇中的女兒郭柏妍與他感情好好，麥美恩則接得住驄哥的搞笑，而黎寬怡則向驄哥狂畀心。

林敏驄與《下流上車族》劇中的女兒郭柏妍感情好好。（片段截圖）

黎寬怡則向林敏驄狂畀心。（片段截圖）

麥美恩接得住林敏驄的搞笑。（片段截圖）

不過，片段最後林敏驄終於遇上一個不能得罪的重量級人物，一見面就兜巴星驄哥，邊個敢大膽？原來是TVB戲劇製作總經理曾勵珍（珍姐）。當然，兩人只是搞笑形式，看得出交情之深。

林敏驄被珍姐兜巴星。（片段截圖）

珍姐是無綫電視助理總經理（戲劇製作部），亦是TVB總經理曾志偉的堂姐，她於70年代加入香港電台擔任播音員，間中也會兼任演員及節目主持，到1974年加入TVB擔任電視劇助理編導（PA），後來亦有參演劇集，之後開始幕後工作，慢慢一步步做上高層。

戲劇製作總經理曾勵珍（珍姐）獲「萬千光輝演藝大獎」。（資料圖片）

在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，珍姐奪得「萬千光輝演藝大獎」，在台上難得真情流露，哽咽感謝TVB，又表示經常鼓勵同事「只要我哋齊心，TVB係冇打不贏嘅仗㗎！」她感謝父母教導自小教導她「心正」，「我真係感受到，心正則路寬，當你正常、正確做嘢嘅時候，係會好多人幫你嘅，公司好多同事，一路都好多人幫我。」更指見證了TVB由2個台變5個台，直言公司發展得很好，「我真係好希望我哋公司上下，台前幕後，齊心、用心做好每一個節目，令我哋公司發展得更強大、優秀同更有影響力。」珍姐發言時全場起身站立拍手。

珍姐哽咽感謝TVB。（節目截圖）

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