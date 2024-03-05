海兒「音樂女神」攻港發展原來仲係「女車神」　網民：想坐你車

香港小姐口號是「美貌與智慧」，而對於「她」來說，絕對勝任，且有過之而無不及。上年9月一個名店活動上，出現了一位堪比最靚「星二代」沈月的美女「海兒」，身材婀娜多姿，有洋娃娃一般精緻五官，而且亦十分高貴大方。



新世代「音樂女神」海兒外形似足洋娃娃。（IG@hedy_hoiyi）

海兒身形好靚。（IG@hedy_hoiyi）

據知她從小就接受專業音樂訓練，考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試、八級聲樂考試，更獲得優異（Distinction）成績，亦是行內有名的美女歌唱家。從IG上看到，原來最近她已將工作放在香港。網民們是不是很興奮呢？

新世代「音樂女神」海兒外表似足洋娃娃 沈月同場都被比下去

「音樂女神」海兒出席公開活動。（IG @hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒身材好好。（IG @hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒身材好好。（IG @hedy_hoiyi）

海兒有樣又有才華，人生勝利組呀！（IG @hedy_hoiyi）

海兒有樣又有才華，人生勝利組呀！（IG @hedy_hoiyi）

海兒有樣又有才華，人生勝利組呀！（IG @hedy_hoiyi）

網民都話想坐「音樂女神」海兒手車。（IG @hedy_hoiyi）

最近海兒分享了不少揸名車的照片，有網民更表示：「想坐你車」、「唔知技術好唔好」。

網民都話想坐「音樂女神」海兒手車。（IG @hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒真係完美女友。（IG @hedy_hoiyi）