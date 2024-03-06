前TVB小生內地前妻背夫出軌　改頭換面進擊上流緋聞對象非富即貴

魏駿傑前妻張利華自離婚後愈來愈風光，在前藝人王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，並專攻內地客，成為對方旗下猛將，成功躋身保險業「百萬圓桌」行列，更火速升呢成為上流名媛。張利華近年每每現身打扮都十分高貴，身邊的朋友更是非富即貴，生活多姿多彩。最近她就出席王玉環的生日派對，更大聲講：「生日快樂，Agassi！」，她的聲線並非嬌嗲，而張利華早前更身穿泰服出席公司活動，非常活躍！

難得聽到她的聲音！（截圖）

生活多采多姿！（小紅書照片）

業績仲好好添！（小紅書照片）

2020年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。回復單身的張利華生活多姿多彩，有指她經「金牌媒人」Boe媽、珠寶店老闆娘Carol介紹下，廣結城中富豪，成功融入社交名流圈。2022年3月張利華曾捲入一宗襲擊案，繼而爆出她與退休法官胡國興幼子胡雅倫的關係，據知兩人疑因感情問題發生爭執，男方提出分手，女方極力挽回但不果，事後張利華澄清只是誤會一場。近年張利華經常出席奢侈品牌活動，又全身名牌，生活富貴又寫意！

2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

而轉戰內地多年的魏駿傑，近年進駐內地社交網，不時拍片分享人生道理，他更成功減掉30斤（約33磅），與早前定下的目標瘦40斤還差10斤，他解釋因3年疫情才嚴重發福，但明白外形對藝人的重要性，所以才下定決心改變自己。