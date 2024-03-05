婚後事｜片尾曲陷侵權羅生門　谷婭溦還擊網民指控：我偷什麼了？

無綫劇《婚後事》好評如潮，但由谷婭溦獻唱的片尾曲《阿拉斯加海灣》亦獲讚賞，不過有消息指，原唱的馬來西亞歌手菲道爾對歌曲被翻唱一事毫不知情，其經理人公司曾表示沒收到任何查詢或委託。

婚後事獲得不少好評和討論度。（網上圖片）

馬來西亞歌手菲道爾21年發布《阿拉斯加海灣》一曲，至今累積逾300萬點擊。（YouTube@菲道爾Firdhaus）

不過，無綫一方就指：「由於《阿拉斯加》歌詞與《婚後事》劇情不謀而合，劇組花了不少時間洽談歌曲版權，結果成功購下版權，並由谷婭溦翻唱成為片尾曲。」又說第四集以童星悅悅視點出發，由於想突顯她痛愛父母的心情，劇組刻意找來兒童合唱團的同學仔翻唱歌曲，更是首個兒童獻唱的版本。

《阿拉斯加海灣》原唱菲道爾，表示劇集播出前，自己完全不知道歌曲被翻唱，指冇人找他洽談版權。（IG@fffirdhaus）

無綫在官網上澄清已購下《阿拉斯加海灣》版權。（TVB）

而這個風波亦波及到原唱谷婭溦，有人在其社交平台留言問責：「版權費在哪裡啊？ 不問自取視為賊也」、「請尊重原創！不問自用就是偷！」、「不註明原唱者也不註明詞曲人？光明正大的偷」、「香港明星，這是不是小偷？」而谷婭溦就為此感到不憤，並在限時動態發文還擊，表示自己並不知情。她說：「關於《阿拉斯加海灣》的版權問題我真的不知道！我是一個歌手我只負責唱的部分，公司安排你去唱這一首那我就唱了，至於版權問題我們作為歌手的也無權過問，你們全部來跟我說偷盜至於嗎？我偷甚麼了？又盜甚麼了？我甚麼都沒有做，你們是不是太過激了？」

谷婭溦負責翻唱《阿拉斯加海灣》，因而被網民抨擊侵權。（IG@viviankoomei）

谷婭溦分享這首歌時，只寫上編曲和監製劉易昇名字，有人問她是否刻意不提原作曲填詞人菲道爾。（IG@viviankoomei）

她說自己身為歌手，只想做好本職、好好演繹歌曲，但卻被人衝過來罵她，她激動表示：「你們全部來罵我，我也不清楚整件事情到底是怎麼回事！能不能理智一點，我是公眾人物，但你們不分青紅皂白就罵人，這樣真的好嗎？你也是人，我也是人，怎麼就不能好好說話，好好解決呢？而且我們公司也是在認真解決問題，你們也不要再忿忿不平了，好的作品讓更多的人聽到知道不是一件更好的事情嗎？我真的謝謝你們了！」

谷婭溦對於被轟侵權非常激動，長文還擊。（IG@viviankoomei）

谷婭溦其後又轉載其他傳媒的報道，再補充說，購買版權是向版權所屬的發行公司買，而非歌手，她隔空向原唱者喊話：「個人沒有收到消息唔代表沒有買版權lol 所以有什麼問題，請跟你發行的版權公司聯絡了解一下，謝謝。」