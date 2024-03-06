前TVB視帝大馬登台唱《歲月如歌》被批走音　真空上陣騷胸肌長腿

薛家燕日前與幾位視帝視后胡定欣、黎耀祥、陳展鵬及馬德鐘到馬來西亞雲頂登台，眾人在台上載歌載舞，場面熱鬧！不少網民都有在社交平台分享短片，當中有人就上載了一段馬德鐘獻唱的短片，並寫道：「好運一條龍新春演唱會2024，馬德鐘演唱《歲月如歌》，這身材保持的真沒話說。」

薛家燕日前與幾位視帝視后胡定欣、黎耀祥、陳展鵬及馬德鐘到馬來西亞雲頂登台。（IG@kayinsit）

開騷。（IG@kayinsit）

眾人在台上載歌載舞，場面熱鬧！（IG@kayinsit）

片中所見，馬德鐘在台上獻唱由陳奕迅主唱的《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，他一時同台下觀眾揮手打招呼，一時又低頭擺出Chok爆Pose，他更隨着音樂扭動，全程非常投入，但就慘被批走音：「走音好難聽」、「聲音那麼小」。不過亦有不少網民大讚55歲的馬德鐘保養得宜，身形一如以往Fit爆！西裝骨骨、戴上黑超的馬德鐘，內裏只穿了一件超Deep V馬甲，真空上陣的他大騷結實胸肌，一雙長腿亦十分搶鏡！

馬德鐘在台上獻唱。（影片截圖）

隨着音樂扭動。（影片截圖）

好Chok。（影片截圖）

大騷胸肌同長腿！（影片截圖）

好搶鏡！（影片截圖）

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入行前曾擔任警察及要員保護組（G4）的馬德鐘，曾塑造不少經典角色，當中他在《衝上雲霄》中飾演的機長Vincent高大有型，對Belle（陳慧珊飾）更深情一片，可惜最後因遇上交通意外身亡，令不少劇迷大感惋惜。今次馬德鐘登台獻唱《歲月如歌》，即時令大家回憶返晒嚟！

馬德鐘在《衝上雲霄》中飾演機長Vincent。（IG@joema_tak_chung）

型。（IG@joema_tak_chung）

依然有型。（影片截圖）