凍齡女神巴黎打扮貴氣曬超強英文　生圖流出唯一部位出賣真實年紀

現年42歲的薛凱琪 (Fiona) 向來擁有一張baby face，凍齡靚樣完全不似她的真實年紀，甚至被封為「香港最後一個少女」。薛凱琪亦經常更新社交網同大家分享她的近況，曬出美照或短片。曾有不少網民偶遇了她，把她的生圖發到社交網，在原相機之下的她一樣好看。不過近年就有不少網民覺得她的樣子變了不少，與出道時的樣子甚至可以說是判若兩人，指她已變成了網紅臉。

薛凱琪完全唔似她的真實年紀。(ig圖片)

Fiona擁有一張baby face。(ig圖片)

薜凱琪的官方美照。(ig圖片)

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前日，有網民就分享了一段在巴黎時裝周遇見薜凱琪的短片，片中薛凱琪正在即場以英語讀出忠實粉絲送給她的感謝信。該視頻以原相機拍攝，鏡頭下的薛凱琪一貫漂亮迷人，並沒有呈現網紅臉，狀態絕佳，可說是重回顏值巔峰。網民都紛紛留言大讚她：「果然是最後一個少女」、「這麼大年紀了，看起來怎麼還像個小姑娘一樣」、「比我媽年紀還大，樣子比我還年輕」薛凱琪的英語口音更是十分動聽，一口流利英語獲網民大讚是全能型藝人。而她的一身奢華貴氣優雅打扮，所穿着的三萬多元名牌大褸亦被討論。

薛凱琪於巴黎街頭讀粉絲送她的信。(抖音)

不過，有網民就留意到薛凱琪的雙手，指她的一雙手已不再是少女手，看得出年月的痕跡，對此大感震撼，慨嘆她的手出賣年紀了。上了年紀的手和少女手最大差別在於「突出的血管」，因為隨著年齡變大，皮膚脂肪層就會越來越薄，血管突出也就越來越明顯。

薛凱琪的雙手出賣了她的真實年紀。(抖音)

薛凱琪的雙手出賣了她的真實年紀。(抖音)

薛凱琪的雙手出賣了她的真實年紀。(抖音)

薛凱琪的雙手出賣了她的真實年紀。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)

薜凱琪打扮性感跳舞騷身材。(抖音)