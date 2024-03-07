不老男神連食兩日茶記至愛餐單被公開　貼地作風與老婆奢華成對比

現年52歲的張智霖 (Chilam) 與同齡的老婆袁詠儀 （靚靚）由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人還有一個共通點，就是駐顏有術，無論樣貌身材，各方面的狀態都看不到他倆的真實年紀，彷彿吃了防腐劑似的，是圈中出名的不老男神和女神。張智霖除了外表出眾，人品也是出了名好的，身為明星的他毫無架子，且友善親民。

兩人不時夫妻檔出席活動。(vcg)

張智霖之前的白髮白鬚look。(網上圖片)

去年張智霖為了新戲角色，將頭髮染成了灰髮，還留埋白鬚。（微博@張智霖）

前日有網民就分享了她在灣仔一家茶餐廳偶遇張智霖的合照，表示能夠遇到對方真是十分幸運，且是連續兩天遇上。從她與張智霖的合照可見，原相機之下的張智霖依然十分靚仔有型，即使是生圖亦絲毫不減他的魅力，絕對是不老男神，頂多似30多歲，絕佳狀態震撼了一眾網民。他與網民合照的甫士更來十分親密，儼如情侶似的，完全是零距離接觸，盡顯親民本色。

有網民就好奇男神平日愛吃什麼，茶記方面就回覆表示：「熱齋啡，紅豆咖啡，炒牛肉撈公仔麵，西多士，豬潤豬扒公仔麵，豬扒撈公仔麵，魚蛋魚片頭，牛腩麵🥰到時張先生至愛」，又指最高峰一個月幫襯5、6次。網民都讚張智霖認真識食，並提議店方出一份男神至愛餐單讓粉絲打卡。張智霖的貼地作風，與老婆袁詠儀平日動輒豪花過百萬買名牌包包形成強烈對比。

張智霖連續兩日食茶記被偶遇。(小紅書)

張智霖以白髮白鬚造型示人，有網民誤認是是盧海鵬。（小紅書圖片）

已完成新戲拍攝。（微博@張智霖）

張智霖已將白髮染黑，並剃晒鬚，即時回復昔日靚仔樣！（微博@袁詠儀靚靚）

網民於情人節晚上在澳門偶遇張智霖。(小紅書)

令人羡慕！（微博@袁詠儀靚靚）

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