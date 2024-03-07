視帝遮晒樣憑一潮物仍被輕易認出　懶理時裝車禍忠於個人獨特風格

現年43歲的黃宗澤憑住劇集《廉政狙擊》在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」，成為大灣區視帝，躋身視帝之列。近年穿梭中港兩地發展的他，人氣有增無減，在內地更是相當受歡迎。昨日就有內地遊客來港旅遊期間，偶遇了黃宗澤，並把偷拍黃宗澤的照片放到社交網上分享。

黃宗澤榮登大灣區視帝寶座。(葉志明 攝)

黃宗澤形容TVB是母校，是栽培他的地方。(陳順禎 攝)

該名網民以「偶遇黃宗澤不敢上去要合照」為標題，表示自己昨日在海港城偶遇黃宗澤大帥哥，和他擦身而過還對視了兩秒鐘：「雖然他戴著帽子和口罩，但是他身上背的珍珠項鏈包已然成為了他的標志性符號，還是被我一眼認出了」不過博主當日沒洗頭沒化妝，再加上膽子小又社恐就不敢上去照合照，只能遠遠拍了一張黃宗澤身影的照片，可是之後就後悔當時沒抓住機會上前要求合照了。

黃宗澤係粉絲心目中既男神。(黃宗澤ig)

相中的黃宗澤一身素色衣着打扮，加上帽子和口罩，相當低調。然而正如博主所說，他孭了近期至愛的珍珠包，是日本潮牌READYMADE的軍綠色斜孭袋，該包包已成為了他的標誌，所以還是被輕易認出來了。黃宗澤近期都喜歡用這類少女味重的包包，加上一身穿搭，曾惹來網民熱議，也有網民直言不懂得他的衣着品味，甚至吐槽他多年來屢釀時裝車禍。然而黃宗澤一於懶理，繼續忠於自己的時尚品味，穿出專屬他的個人風格。

網民於海港城偶遇黃宗澤。(小紅書)

內地網民分享她在香港偶遇黃宗澤。(小紅書)