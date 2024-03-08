港姐冠軍當選兩年即嫁入豪門好風光　近年頻頻高調現身狀態勁Fit

97年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後便閃嫁比她年長20年的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，婚後育有兩子的她亦淡出幕前，專心做幸福少奶奶，甚少公開露面。不過，近年翁嘉穗忽然高調，除了以老闆娘身份，為旗下軒琴居新家品拍攝廣告，又在今年初高調搞奢華派對慶祝與老公結婚25周年，近日亦有現身品牌GUCCI的公開活動。

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正及細仔合照。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正慶祝銀婚。（IG：@kashuivirginia）

現年50歲的翁嘉穗向來保養得宜，當日她以超貼身打底襯Oversize外套現身，大騷長腿，不少網民都大讚她狀態大勇！

真實狀態！（VCG）

疑真空上陣！（VCG）

翁嘉穗當年加入娛樂圈後，只參演過無綫一些節目，並沒有拍過劇，她最為人認識的事，就是她當年與同屆港姐亞軍李明慧以及富商鄔友正的一段三角戀情。1997年翁嘉穗參選港姐，當時同屆亞軍李明慧已經與鄔友正拍拖，而鄔友正旗下公司正正是港姐競選的贊助商，兩人因而擦出愛火，李明慧更向TVB提出解約，對外宣稱將會同男友結婚，一心打算嫁入豪門過幸福少奶奶生活。可是在李明慧到美國工作期間，有傳媒影到翁嘉穗同鄔友正約會，翁嘉穗更對外公開自己才是男方的「正印女友」，而鄔友正亦承認其女友身份，令這單「兩女爭一夫」的事件備受矚目。事後李明慧一度避走外地，而翁嘉穗與鄔友正就在1999年結婚，正式嫁入豪門。

翁嘉穗（Virginia）透視晚裝相當性感。（IG：@kashuivirginia）