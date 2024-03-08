52歲前港姐冠軍淡妝依然秒殺全場 同場網紅如真人版阿凡達極驚嚇
撰文：董欣琪
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現年52歲的袁詠儀（靚靚）在1990年參選港姐奪得冠軍及最上鏡小姐獎，憑出眾美貌脫穎而出，即使已年過半百，但仍保養得宜，是演藝圈公認的美魔女之一。日前靚靚獲邀出席一個品牌活動，以一身全白西裝上陣的她，內搭喱士打底，再着上一對金色高踭鞋，造型幹練十足，一出場即成為焦點！
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有同場出席活動的嘉賓上載影片，大讚靚靚真人狀態勁Fit：「靚靚姐真人不怎麼化妝，她只畫了眉毛口紅塗了睫毛膏。原來明星真的不懼任何鏡頭，她真的好美啊！」片中所見，靚靚與一眾後生靚女合照，但無論美貌還是氣場都完全不輸蝕，網民紛紛留言大讚52歲的靚靚完勝在場網紅：「一看就覺得左邊這個一身白西裝的人好高級，後來仔細一看才知道是袁詠儀。50多歲袁詠儀簡直秒殺二十多歲的網紅臉，明星真不是一般人能當的，頭小臉小身材比例也好，哪怕是上了年紀氣質也是一絕。」
當中有人留意到站在靚靚身邊的一位網紅不但化了濃妝，而且臉色慘白，樣貌極詭異，更有人指如阿凡達，笑言靚靚非常敬業：「袁詠儀為了買包，跟鬼合照」、「袁詠儀為了包包忍忍囉」、「完美詮釋了尷尬又不失禮貌的微笑」。
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