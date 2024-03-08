王浩信細佬王瑋彤轉行做保險變金融才俊　明顯發福愈見圓潤

視帝王浩信（Vincent）近年全力進軍內地市場，人氣不減，但他細7年的細佬王瑋彤（Tony）入行多年發展平平，雖然他一直努力爭取機會拍劇唱歌，但似乎未有起色，星途浮沉的他近年重操故業投身保險界，最近更成為了「百萬圓桌」MDRT的會員，不過明顯發福的他就圓潤不少！

視帝王浩信（Vincent）近年全力進軍內地市場，人氣不減。（IG@vincentwong07）

王浩信有個細7年的細佬王瑋彤（Tony）。（IG圖片）

同樣高大有型。（IG@tonywongwt）

王浩信好大隻！（IG@vincentwong07）

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現年33歲的王瑋彤無論身高還是樣貌都與王浩信十足餅印一樣，兩兄弟都是186cm，在美國讀大學，大學畢業後王瑋彤曾投身銀行同保險界，2015年報名參加TVB藝員訓練班，可惜未能成功入圍，翌年再參選香港先生，入圍後卻因健康問題退選，但王瑋彤未有放棄演藝夢，不斷都爭取演出機會。王瑋彤曾參演《飛虎之潛行極戰》、《荷里活有個大老千》等劇，又曾在ViuTV劇集《熟女強人》中做大茄，與胡杏兒有對手戲。

王瑋彤曾參選香港先生。（影片截圖）

王浩信細佬王瑋彤（左一）曾在2016年參選香港先生。（資料圖片）

在《飛虎之潛行極戰》中飾演O記警員灰熊。（IG@tonywongwt）

曾在ViuTV劇集《熟女強人》中做大茄，與胡杏兒有對手戲。（ViuTV截圖）

不過王瑋彤演藝事業似乎未有起色，所以他亦重投保險業，去年他曾發文透露：「現在香港拍攝的行情也不算太好，所以很多我的模特兒朋友都轉行了，尤其是當理財顧問。」王瑋彤不時都會在社交平台分享日常生活，可見他通常都以西裝Look返工，高大有型的他外形十分出眾，日前他更分享了自己成為「百萬圓桌」MDRT會員的好消息，據知普通會員等級的要求佣金要達約47萬元，有效保費約186萬元，年收入達約82萬元。而近年甚少出鏡的王瑋彤亦愈見圓潤，愈來愈似成功人士！

西裝Look。（影片截圖）

王瑋彤同陳豪合照。（IG@tonywongwt）

王瑋彤日前分享了自己成為「百萬圓桌」MDRT會員的好消息，相中的他明顯圓潤不少。