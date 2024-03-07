婚後事｜谷婭溦片尾曲指侵權慘連累家人遭網民狂鬧：超越咗我底線

無綫熱播劇集《婚後事》片尾曲由谷婭溦主唱的《阿拉斯加海灣》爆出版權風波，原唱的馬來西亞歌手菲道爾對歌曲被翻唱不知情，令谷婭溦慘被網民攻擊，而監製林肯稱在2022年8月拍完該劇後，已向版權發行公司取得授權。

谷婭溦覺得網民言論過火。（葉志明攝）

今晚（7/3）谷婭溦現身電視城出席無綫綜藝節目《獎門人 Happy Easter 感謝祭》錄影時，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我就真係唔知道發生咩事，呢啲問題就一定要交俾公司去回應，我相信TVB都有回應喺2022年已經買咗個版權，可能中間有啲咩誤會我就唔知道。（覺唔覺得躺着也中槍？）其實我作為藝人都經歷呢啲嘢唔少，所以一開始我又唔覺得有嘢。（事件有否為你帶來壓力？）我自己就覺得冇嘢。對於有網民不禮貌嘅行為鬧埋我屋企人，呢個已經超越咗我嘅底線，我就覺得佢哋係咪應該禮貌啲呢？同埋唔應該咁激進。因為你鬧我唔緊要，我知自己係公眾人物，但佢哋鬧埋我屋企人我真係好唔開心。」

谷婭溦今晚現身電視城出席無綫綜藝節目《獎門人 Happy Easter 感謝祭》錄影。（葉志明攝）

谷婭溦指出作無綫作為一間大機構，對任何創作版權都十分尊重同重視，絕不會盜用他人作品：「我好相信無綫一間咁大嘅電視台，一定唔會做一啲涉及法律上嘅問題，呢個係最基本同正常要做嘅事，咁所以公司絕對唔會出現呢啲錯誤，我相信係喺溝通上面出現咗問題，」