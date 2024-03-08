譚詠麟懶理被踢爆與神秘女子遊日曬靚相　曾嘆有一夫二妻唔係好事

現年73歲的譚詠麟（譚校長）最近被踢爆與神秘女子遊日，有網民就於社交網分享了她於日本東京地鐵站偶遇譚詠麟的經驗以及合照，留言寫道：「東京地鐵遇到譚詠麟啦，從銀座坐到麻布台的時候。」而譚校長的確有在微博分享搭JR的照片非常貼地。

校長好貼地！（微博照片）

譚校長遊日搭地鐵被偶遇。(小紅書)

網民更影到譚校長與神秘女子十指緊扣，看似相當恩愛，而該名女子身穿黑色長大衣，但驟眼看亦相當年輕。報道出街後亦無損譚校長的心情，他繼續分享旅程：「今早六點左右出門上山非常好一個人都冇，唯一失望是因為太大霧沒有見到富士山！等等吧！」

疑似校長與神秘女子！（截圖）

二人相當恩愛！（截圖）

校長有同款外套！（微博照片）

譚詠麟一向鮮少提及私人事，對於感情方面更是做足保密功夫，據聞當年譚詠麟與妻子楊潔薇（莎莉）識於微時，譚詠麟對她一見鍾情展開猛烈追求，當時莎莉任職化妝品公司作美容顧問，與譚詠麟相戀後她辭去工作，並且為了不影響男方事業一直沒有公開二人戀情，她生性溫柔而且作風低調甘願做背後女人。

繼續曬靚相！（微博照片）

有指1981年兩人在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚也一直沒有公開，直至1993年莎莉喪父，譚詠麟的名字出現在訃告上，才算半公開了關係。不過二人結婚多年一無所出，有傳莎莉無法生育，譚詠麟身為家中獨子又有傳宗接代的壓力，夫妻感情很快出現嫌隙，更有指「紅顏知己」朱穎婷（Wendy）早在1991年時已介入兩人婚姻。

然而世界上沒有不透風的墻，外界盛傳譚詠麟與一位紅顔知己交往甚密，對方年齡更比他小20多歲，並已為他誕下一子。即使外面流言四起，譚詠麟仍然守口如瓶，直至譚父於2006年逝世，他才公開承認「小三」朱穎婷與兒子譚曉風的身份。他在接受香港電台《開心日報》訪問時承認自己為了「留個後代」和「一己私欲」而導致事情發展到今天的地步，並對「背後這兩個女人」表達歉意。