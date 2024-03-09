前TVB小生北上被封飲食業鉅子　曾慘蝕幾百萬：一個月開支20幾萬

前TVB小生蔡淇俊在2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，生意搞得有聲有色，更被封為內地飲食業鉅子！不過店舖因疫情關係相繼結業，其後蔡淇俊轉賣雞腳，更一度大呻生意差，直言蝕錢，但他仍努力經營，更回到定居地佛山成功開舖。近日蔡淇俊積極拍片分享做藝人及做生意的辛酸，日前更以「沒有虧到甩褲的心理準備，不要輕易創業」為題，自爆當年做生意慘蝕幾百萬！

蔡淇俊曾擺檔賣雞腳。（影片截圖）

回到定居地佛山成功開舖。（影片截圖）

一度大呻生意差，直言蝕錢。（影片截圖）

祖籍廣東佛山的蔡淇俊，已在當地定居多年，近年淡出幕前的他，回到家鄉後進軍飲食界，開了多間米線店及火鍋店，被問到做餐飲蝕了幾錢時，他答道：「幾百個（萬）囉，40歲人，你幾百個好有錢咩？」他透露當年在深圳、廣州、佛山等地總共開了10間舖，但開支十分大：「一個月開支20幾萬㗎，每間店都十個八個員工，租金最貴，總之我記得第一間3萬，廣州係4萬幾，净係租金，其實諗下幾誇張喎，即係你每個月嘅壓力會比較大，總之唔計其他，净係廣州兩間店嘅每個月20萬度啦。」

近年淡出幕前的蔡淇俊，回到家鄉佛山後進軍飲食界，開了多間米線店及火鍋店。（微博@蔡淇俊vin）

自爆當年做生意慘蝕幾百萬！（影片截圖）

好樂觀。（影片截圖）

他透露當年在深圳、廣州、佛山等地總共開了10間舖。（影片截圖）

一個月開支20幾萬。（影片截圖）

雖然蔡淇俊感嘆創業不易，但他沒有放棄，現時仍繼續經營飲食生意，親力親為打理咖啡店及雞腳店，更以親身經歷鼓勵大家：「努力唔一定會發達，但係一定唔會餓死。」此外，他間中亦會接拍劇集、電影等等，繼續兼顧飲食生意同演藝事業！

親力親為打理咖啡店。（影片截圖）

努力工作。（影片截圖）

敬業。（影片截圖）

繼續兼顧飲食生意同演藝事業！（影片截圖）