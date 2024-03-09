「TVB第一黐線佬」大馬被捕獲親民合照　多地擁物業成隱形樓王

現年64歲的吳岱融入行超過40年，曾演繹不少奸角，當中他在TVB劇集《巨輪II》中飾演的高天鷲一角更是經典，去年他在《隱門》中飾演的葉嘯天壞事做盡，不少網民都直指「真係癲過鷲哥」，更封他為「TVB第一黐線佬」！不過現實中的吳岱融是圈中出名的廿四孝老公及好爸爸，對待粉絲亦十分親民，日前有網民在馬來西亞怡保偶遇吳岱融，並在社交平台曬出合照，大讚吳岱融態度親民：「看見他和老婆低調逛街，我向前要求拍照，他向我拿手機自拍，好親切。」

吳岱融在TVB劇集《巨輪II》中飾演的高天鷲一角十分經典。（電視截圖）

吳岱融在《隱門》中飾演的葉嘯天壞事做盡，不少網民都直指「真係癲過鷲哥」。（電視截圖）

有網民在馬來西亞怡保偶遇吳岱融。（小紅書圖片）

相中所見，一頭白髮的吳岱融主動揸機自拍，對着鏡頭展露笑容，不少網民都留言表示曾偶遇對方，而且每次都大方合照，十分親切。其實吳岱融早在去年就與太太鍾淑慧一起在馬來西亞投資開設連鎖式餐廳，當時他接受《香港01》訪問時透露是與朋友合資開設：「新店大概開咗半年左右，算係連鎖式，暫時嚟講都有四間。」去年9月張智霖、謝天華、梁漢文、林曉峰及吳卓羲到馬來西亞舉行《燃燒吧我們的哥演唱會》，吳岱融的餐廳亦成為其中一間贊助商。

去年吳岱融與太太鍾淑慧一起在馬來西亞投資開設連鎖式餐廳，更做埋生招牌。（受訪者提供）

夫妻檔拍住上！（Facebook圖片）

去年9月張智霖、謝天華、梁漢文、林曉峰及吳卓羲到馬來西亞舉行《燃燒吧我們的哥演唱會》。（Facebook圖片）

吳岱融的餐廳亦成為其中一間贊助商。（Facebook圖片）

演技出色的吳岱融，拍劇又拍電影，商演亦不絕，吸金力強勁，早年已投資「買磚頭」，在新加坡、泰國、馬來西亞及內地都有置業，絕對是圈中隱形樓王！吳岱融曾在2019年移居馬來西亞檳城，租住4,000呎海景豪宅，2022年又一炮過以400萬在家鄉新加坡購入1,400呎的政府組屋，有三房兩廳十分寬敞，讓大學畢業的兒子成功上車，果然是廿四孝爸爸！

吳岱融曾在2019年移居馬來西亞檳城。（微博@吳岱融HUGO）

租住4,000呎海景豪宅。（微博@吳岱融HUGO）

好恩愛。（微博@吳岱融HUGO）

拍劇又拍電影。（微博@吳岱融HUGO）