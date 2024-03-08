Jeremy@MIRROR貴族造型拍宣傳照　籌備拉闊與巡迴演唱會大感壓力

MIRROR成員Jeremy在演唱會後經歷感冒，再到日本旅行剛剛回港，又立刻準備拉闊和MIRROR世界巡迴演唱會，狀態大勇的他近日為品牌拍攝宣傳照，絲毫未見一絲倦容，一如以往拍攝的節奏，表情細膩、姿態到位，使拍攝能迅速完成，令在場工作人員都讚嘆不已。

Jeremy@MIRROR拍攝宣傳照。

一直與品牌有着緊密合作的Jeremy亦對品牌的邀請再次表示感謝，讓自己能率先試用多種新品。他說：「好多謝Guerlain再次邀請，平時我都好鍾意試新嘢，每次拍攝之前都會收到Guerlain嘅新產品，我每次都好興奮，好開心Guerlain每次都記得我！」

Jeremy 亦對品牌的邀請再次表示感謝，讓自己能率先試用多種新品。（資料照片）

維多利亞微性感造型 仿如名畫中不羈的貴族

身穿純白色花邊襯衫，佩戴金色項鏈和代表性蜜蜂圖案，配上稍微凌亂中帶有層次的髮型。從化妝間走出來，Jeremy全新的造型讓眾人耳目一新，更讓大家的目光都忍不住不停留在他身上，瞳孔充滿着他的身影，並順着他的路徑移動。其後置身於絢麗多彩的鮮花佈置中，俊俏的側顔就如名畫中不羈的貴族。

Jeremy 說：「我知道今次嘅宣傳照會喺3月8日當日出，好想借呢個機會同媽咪和我嘅Fans，講多謝！感謝大家一直支持我！」體貼入微的Jeremy散發無盡暖意。俊朗的造型下擁有溫暖的内心，叫人難以不喜歡。其後Jeremy 為客人的另一個系列換上另一個造型，Jeremy 表示：「同大家賣個關子先，這輯照片將會4月出街，希望會帶比大家唔同感覺！大家記得留意我嘅IG! 哈哈！」

Jeremy維多利亞微性感造型拍宣傳照。（資料照片）

拉闊與巡迴雙重挑戰 Jeremy化壓力為動力

MIRROR世界巡迴演唱會和拉闊音樂會LAVA將近，對Jeremy而言無疑是一大挑戰，一方面要保持體力，一方面要保持水準。而一直默默耕耘的Jeremy 亦不願浪費一分一秒，把握一切機會為表演做好準備，希望能向觀衆展現最好的自己。即使是拍攝當天，Jeremy 也絲毫不敢鬆懈，化妝時手持佈滿筆記的歌詞背誦、調校燈光時按捺不住手腳，練習起舞步來、即使是休息時間也不願怠慢，忙着處理演唱會的事宜。在場工作人員看着這勤奮的身影也深感敬佩，也叫他好好休息，然而，Jeremy卻毫不動搖地繼續，更以充滿熱情的笑容回應：「我OK啊！」儘管身處於壓力之中，Jeremy 始終堅持自己的節奏，用他的音樂演繹無盡的可能性，期望為一直支持他的觀眾帶來更多美好的回憶，讓大家能見證到他的進步。

Jeremy希望能向觀衆展現最好的自己。（資料照片）

渴望與隊友出新歌 期待再次打破框框

被問到於龍年有什麽目標，Jeremy 期望再次打破框框，成就更多可能。Jeremy 說：「今年上半年主要都係同MIRROR 去world tour。下半年，希望有機會可以有團歌，同埋嘗試吓不同combination的演出，俾多啲衝擊觀衆，感覺會係個新鮮嘅嘗試；另外都想試多啲曲風，我嚟緊嘅新歌都係新曲風，希望大家會鍾意啦！」Jeremy 越說越興奮，令人更期待未來新作。除了演唱會和音樂作品，Jeremy的首部電影作品《12怪盜》亦即將上映，他說：「我都好緊張啊，第一次上大銀幕，希望未來仲會有機會啦，不過唔強求嘅，宜家都係專注手頭上嘅工作先。」希望Jeremy 順利完成一切演唱會後能充分休息，再為大家帶來更多歌影視作品。