氣質女神離婚大半年忽然圓潤　傳與前夫因金錢瓜葛致關係決裂

現年45歲的金馬影后林嘉欣出道多年憑藉優雅氣質與甜美笑容擄獲人心，膚質更完全未受生產、年齡影響，始終維持如少女般的發光好皮膚。不過，她最近以電影節大使及火鳥大獎評審身份出席《第四十八香港國際電影節》時，身材就忽然圓潤不少，大了足足一個碼！

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女神忽然圓潤不少！（梁碧玲 攝）

林嘉欣出道就以長相甜美令人喜愛，零整形、超甜離渦是她的招牌臉蛋特徵，一路在香港影劇圈闖蕩，成為電影界的實力派女神，即使已成人母，一直都保養得非常好！不過，林嘉欣曾坦承雖然臉部保持的不錯，但是自己一直是水腫體質，過去更被鄭伊健笑過稱她為「肥欣」，她亦提過如果有活動或是拍攝，她會強迫自己連續一周低鹽飲食，避免水腫。

首次失手，但依然甜美！（梁碧玲 攝）

心廣體胖！（梁碧玲 攝）

雖然比平時心廣體胖，但不得不說林嘉欣仍然完全看不出歲月痕跡，甚至有網民表示她離婚後氣色和狀態都比以往更好。林嘉欣去年7月宣布與導演袁劍偉離婚，結束12年夫妻關係。有報道指真正導致兩人離婚的引爆點，是林嘉欣與袁劍偉整理雙方財產分配時，竟發現帳目混亂，隨即引致雙方劇烈爭拗，兩人關係決裂，堅決離婚。對此，林嘉欣未有否認，只係話「家家有本難唸的經」，「我地捱唔到，所以選擇分開」。

嘉欣曾罕有放閃，一連在IG上載三個Po為對方慶生。（IG/ @karenalamkayan）