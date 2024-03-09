李龍基神隱IG一個月終蒲頭　發限動吐心聲：我什麼壞事也沒有做過

現年73歲的李龍基（基哥）未婚妻王青霞（Chris）自從今年2月19日因逾期居留被入境處扣留調查，目前王青霞被控逾期居留等6項控罪，現正她還押於大欖女懲教所。基哥從2月21日開始堅持風雨不改到懲教所探望未婚妻，只要是能夠按照程序探望對方的時間，都會按照早上規定的時間到場，兼且準備帶一些書籍給對方解悶。基哥自從一個月前轉發了一條40年前昔日演出的唱歌片段祝賀新年到來，就已經神隱IG平台一個多月，昨日（8日）他在限時動態終蒲頭發限動揭心聲。

現年73歲的李龍基（基哥）未婚妻王青霞（Chris）自從今年2月19日因逾期居留被入境處扣留調查。（攝影：潘樂文、麥超億）

基哥所上載的限時動態是一張圖文並茂的照片，圖片上寫着：「口業，最有多壞命就有多苦，口德對任何人都是這樣，許多福報都是通過嘴巴給損了，有的人說，我什麼壞事都沒有做啊，要知道，這個口業不好，損福報是很厲害的。」本月初基哥在黃大仙出席活動演唱金曲時其實情緒依然未平復，他在演唱到尾聲的時候，突然爆喊，幸好有台下的觀眾鼓勵大叫：「基哥加油！」

另外他亦忙於在3月26日舉行《李龍基好SING之夜》正在為演出努力綵排當中，他亦有向《01娛樂》解釋外間的說法「籌錢救老婆」，他說：「這段時間我希望盡量低調，其實這個演唱會是很早之前已經定下的，不是有些人話我利用這件事來賣錢！之前所定下的價錢是有合約的！不能改！望你見諒！」

李龍基神隱IG一個月終蒲頭發限動揭心聲。（IG@kay.h.li)