前港姐再婚嫁隱形富豪養尊處優住超級豪宅　深得夫家寵愛愈來愈靚

現年47歲的陳伶俐曾在1996年參選港姐，落選後仍獲TVB簽約成為旗下藝人，因工作關係結識林敏驄，兩人在1998年結婚，至2008年正式離婚，兩名兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）跟隨媽媽生活。2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並誕下兒子劉駿浠（Marengo）。婚後陳伶俐一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行，閒時相約好友聚會，生活自在，日前她分享了獨自歎Lunch的靚相，並寫道：「靜靜地，一個人食個午餐，飲杯咖啡，已無限感恩滿足。」

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）。（IG@brianna.0li）

婚後陳伶俐一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行。（IG@brianna.0li）

狀態更勝從前！（IG@brianna.0li）

相中所見，雖然陳伶俐打扮簡單，但仍可見皮膚白滑緊緻，網民紛紛留言大讚她保養得宜，狀態更勝從前！陳伶俐與老公劉頌銘結婚多年恩愛如昔，據知劉頌銘的家族生意遍佈新加坡、香港及內地。婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住，大宅背山面海，室內面積達3,000呎，設有過千呎戶外花園，俯瞰無敵海景。而陳伶俐與奶奶亦相處融洽，除了獲贈新加坡市值億半的豪宅作禮物之外，今年年初陳伶俐過生日時，更獲奶奶送上生日驚喜，相當幸福！

婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住。（IG@brianna.0li）

超級豪宅！（IG@brianna.0li）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

設有過千呎戶外花園。（IG@brianna.0li）

獲奶奶送上生日驚喜！（IG@brianna.0li）