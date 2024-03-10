李子雄細20年嬌妻焦慮致免疫系統受損　愛的宣言獲讚良心好男人

現年64歲的李子雄近年移居內地，2010年他與有「回族第一美女」之稱的內地女星法提麥．雅琦（王雅琦）結婚，更在2018年老來得子，再做爸爸，一家三口生活幸福愉快。而王雅琦婚後亦淡出演藝圈，專心相夫教子，默默支持李子雄發展事業，做他背後的女人。李子雄主力在內地發展，還不時在抖音分享日常生活。前日（8日）他便趁三八婦女節，就拍片透露老婆患病了，同時發表愛的宣言。

李子雄近年於內地發展！（李子雄微博）

李子雄同老婆法提麥．雅琦（王雅琦）相差20歲。（微博@法提麥雅琦）

李子雄罕有分享全家出遊合照！（李子雄微博）

李子雄罕有分享全家出遊合照！（李子雄微博）

李子雄罕有分享全家出遊合照！（李子雄微博）

李子雄在文案中寫道：「「是女兒，是妻子，是母親，更是你自己！無論何時都要愛自己，願你成為自己的太陽，帶著你的光芒篤定前行。」他在片中表示：「我太太生病了！醫生說是壓力大，焦慮導致的免疫系統受損。」他還曬出妻子的報告，續說道：「這幾年她和很多媽媽一樣，放棄工作專心帶娃，她從孩子出生，到選擇學校、輔導學習，事事都要提前規劃，真是太累了。」

李子雄拍片透露老婆病了。(抖音截圖)

李子雄還對愛妻發示愛的宣言，並寄語所有女性說：「親愛的，你相信我，只要你健康快樂，這個家才有意義。先做好自己，你才能當個好媽媽，做個好女兒。人這一生除了病痛以外的痛苦，都是來自你的價值觀，焦慮也是這份引導的結果，你的健康、內心的平靜才是最重要。不要傷心，你的壓力只轉化為病例。做得了主的事認真做，做不了主的事情無所謂，沒必要、不至於，人生最好的貴人，就是健康、快樂、樂觀的自己，所以我們一起加油。」網民都紛紛留言為李子雄太太送上祝福，又大讚他：「有良心的男人不多，這麼多年相互扶持，祝福遇見了彼此的良人。」

李子雄拍片表示老婆生病了。(抖音截圖)

李子雄拍片表示老婆生病了。(抖音截圖)

李子雄拍片表示老婆生病了。(抖音截圖)

李子雄拍片表示老婆生病了。(抖音截圖)

李子雄拍片表示老婆生病了。(抖音截圖)