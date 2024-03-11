余文樂上海被偶遇重現靚仔樣　網民︰顏值好像回春一點點了

余文樂自2017年與台灣女星王棠云結婚後育有一仔一女，邊開始淡出幕前演出，主力打理其自家潮牌。而他急劇退化的樣貌，近年也經常成為網民討論的話題，不少網民驚嘆這位昔日男神，如今只是42歲，但顏值已嚴重崩壞，甚至與內地演員趙本山撞樣。

余文樂一家四口。(余文樂IG)

余文樂曾是男神。(余文樂ig)

余文樂初出道時憑靚仔外形，加上潮流打扮，成為不少人心目中的男神。（視覺中國）

今年2月的時候就有網民在日本偶遇余文樂，當時余文樂的狀態可謂嚇人一跳，驚現勁深「火車軌」兼面容憔悴，尤其大細眼相當嚴重，加上鬚根發白，再戴上一頂米色冷帽，整體感覺十足一個老頭子，令人不勝唏噓，歲月果然是把無情的刀，連曾經的靚仔余文樂也難逃一劫。

余文樂近年樣貌被指急劇退化。（小紅書截圖）

早前余文樂在日本被捕獲，個樣又老又殘。（小紅書截圖）

然而，近日又有網民在上海見到余文樂的身影，有指他此行是為其時裝品牌在上海開設新店到當地睇舖。從網民分享的相片和片段中，可見余文樂明顯有精心打扮，梳了一個all back頭、戴上黑超遮住了大細眼，配以一身潮人服飾打扮示人，狀態較之前好很多之餘，還滲出一陣成熟男人的魅力。期間，余文樂又與友人邊行邊有講有笑，兼對想合照的途人來者不拒，心情靚到爆。

余文樂近日現身上海。（小紅書截圖）

靚仔樣重現。（小紅書截圖）

一身潮人打扮，還很有男人味。（小紅書截圖）

與途人大方合照。（小紅書截圖）

有指余文樂今次去上海是睇舖。（小紅書截圖）

對於余文樂的最新狀態，向來尖銳的網民也給予了認可，留言：「現在看起來狀態好多了」、「顏值好像回春一點點了」、「狀態挺好的啊」、「今天百份百帥過陳冠希」。另外也有網民笑言：「他是妖精嗎？可以瞬間醜炸又可以瞬間帥爆」。

余文樂這日心情靚爆。（小紅書截圖）