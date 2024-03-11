陳展鵬夫婦被野生捕獲襯到絕　同場還有呢個人嚇到網民呆咗

陳展鵬與胡定欣於2016年因合作拍攝無綫劇《城寨英雄》而傳出緋聞，他們不但憑此劇雙雙獲得視后寶座，之後再以情侶檔拍攝《同盟》，正當外界都認定2人是一對的時候，結局大家都好清楚，陳展鵬突然公開與現時太太單文柔拍拖，兩人婚後還誕下愛女陳諾瑤，一家三口美滿幸福，但相反胡定欣依然單身，等待著她的白馬王子出現。

陳展鵬和胡定欣憑《城寨英雄》成為視帝視后。（無綫劇照）

陳展鵬和胡定欣合作《城寨英雄》 而傳出緋聞。（《城寨英雄》電視截圖）

陳展鵬和胡定欣之後再以情侶檔拍攝《同盟》。（《同盟》電視截圖）

二人劇中有不少親密接觸。（《同盟》電視截圖）

當時就有傳胡定欣覺得被男方利用而嬲爆，而湊巧的是，自此之後兩人就甚少合作，更被指關係交惡，昔日的螢幕情侶形同陌路。

曾被外界看好的一對。（視覺中國）

陳展鵬和單文柔於2018年突然宣布結婚。 (IG@smyphoebe)

胡定欣至今依然單身。(視覺中國)

而近日，洪永城的護理品牌舉行活動，陳展鵬夫妻應邀出席，並獲網民捕獲，兩公婆無論造型和服飾上都襯到絕；不過最令人估不到的是胡定欣也在現場，「新歡舊愛」同場都可算是第一次。雖然大合照時，大家各企一邊，避免尷尬，但足以震撼網民：「陳展鵬夫妻同胡定欣同場真係嚇一嚇，係咪第一次？」、「定欣居然還能和陳展鵬同一場合現身，把我驚呆了」、「確實會有點尷尬」。

陳展鵬夫妻應邀出席洪永城護膚品牌。（小紅書截圖）

同場還有胡定欣，令不少網民感到驚訝，在照片中還見到陳展鵬。（小紅書截圖）

陳展鵬夫婦和胡定欣大合照時各企一邊，避免尷尬。（小紅書截圖）

其實，陳展鵬與胡定欣早前已經再次同台演出過，她們應邀到雲頂登台，被形容是「破冰之作」，二人還合唱當年《城寨英雄》的劇集歌《從未知道你最好》，雖然久未合作，但默契依然，「拳佬刁蘭CP」即時勾起大家集體回憶。

二人早前到雲頂登場。（小紅書截圖）

相隔多年再次同台合唱。（小紅書截圖）

被形容是「破冰之作」。（小紅書截圖）

大家默契依然。（小紅書截圖）

而胡定欣在之前訪問中，被主持問到與陳展鵬的關係時，就直言對方是一個好拍檔：「最近兩次嘅合作都感受到觀眾好鍾意我哋兩個，我好欣賞佢，佢係好鍾意做戲，所以喺拍劇過程中，分享咗好多關於演戲同工作上嘅經歷。」間接否認傳聞。

網民對於3人同場都嚇一嚇。（小紅書截圖）