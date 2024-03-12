前TVB性感港姐曾偷食人夫　近況曝光竟由低做起轉型做髮型模特

現年37歲的港姐朱智賢（Ashley）約滿離開TVB後，以自由身工作。離巢後她為HOY TV拍節目之外，亦積極經營個人社交平台做KOL，在男友謝東閔陪同下重新出發。

朱智賢到蠄蟝石頂打卡。（Instagram）

朱智賢到蠄蟝石頂打卡。（Instagram）

近日朱智賢為髮型師拍片試新造型，疑轉做髮型模特由低做起。片中髮型師先大讚朱智賢靚女，哄到朱智賢開心甜笑。朱智賢新髮型與以往相差不遠，剪完後任由髮型師拍個夠，笑容燦爛，非常專業。

朱智賢因歷食人夫風波，重創事業。（資料圖片）

朱智賢先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》，以20強的成績成功加入TVB，由娛樂新聞台外景主持做起，肯搏肯捱獲賞識拍《3日2夜》，多次大騷三點式豐滿上圍再入屋，繼而榮升《東張西望》主持，劇接劇獲公司力捧。

直至2020年被踢爆與人夫黎振燁二人世界約會，被指暗撻人夫被勒令停工入雪櫃，重創星途，更在男友謝東閔陪同下開記者會道歉。朱智賢被雪足一年始復工，近兩年在資訊節目《流行都市》曝光率十足；電視劇《愛美麗狂想曲》、《黃金萬両》、《破毒強人》亦有不少戲份，演技更令觀眾刮目相看，正當外界以為朱智賢在TVB重新出發之際，去年朱智賢突然宣布拍完《企業強人》便不再續約；後來她受訪更指，外闖賺錢比在TVB好搵好多。

朱智賢疑做Hair Model由低做起？（小紅書）

朱智賢疑做Hair Model由低做起？（小紅書）

好專業地曬新髮型。（小紅書）

好專業地曬新髮型。（小紅書）

對鏡頭甜笑。（小紅書）

朱智賢身材出眾。(節目截圖)

朱智賢身材出眾。(節目截圖)

朱智賢身材出眾。(節目截圖)

《3日2夜》令大家熟悉朱智賢。（《3日2夜》截圖）

朱智賢參加《2012香港小姐競選》未能入圍初賽，遂於2013年捲土重來，成功入圍《2013香港小姐競選》候選20強佳麗之一。（視覺中國）