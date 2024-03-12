陳煒榮升醫美老闆娘照收代言費　幽默回應：陳醫生個樣好殘

陳煒今日（12日）出席醫美品牌開幕典禮暨代言人簽約儀式，她接受訪問表示：「活動唔係籌備咗好耐，但籌備咗開醫美有一至兩年時間，其實之前一路喺度搵鋪，但一搵啱咗個舖頭，但時間上面就好緊迫。」她繼續指今天要代表老公陳國強（Aldous）說聲抱歉，並表示：「因為我先生本身都係醫生，所以唔係好方便宣傳自己嘅品牌，所以重任就交俾我！」

陳煒今日（12日）出席醫美品牌開幕典禮暨代言人簽約儀式，兼且榮升老闆娘。（梁碧玲攝）

講到榮升老闆娘，是否需要很多時間兼顧打理生意，她說：「我自己都唔知呀！但我都係覺得拍戲為主，但今次嘅活動我係緊張，始終都係第一次嘅記者會發佈，要面對話俾大家聽有呢個品牌。」被問到投資用了多少金額，她說：「呢個錢唔關我事，除咗代言費之外，我其他嘢係唔知。」她笑言：「冇得免費，我唔收公司都要收。今次其實（代言費）係高㗎！因為佢需要我做好多嘢，所以係比之前做過代言人係高嘅薪酬。」提到今次拍形象照是否要加強修身，她說：「其實呢個零月瘦咗15磅。」

陳煒指宣傳照的性感造型已經有給老公過目。（梁碧玲攝）

至於有關宣傳照的性感造型是否有給予老公過目過，她表示：「有，佢已經睇到我着咩衫。佢希望我係可以好百變造型，今日大家首先見到第一輯嘅相，係白色為主，但之後有更加多嘅形象俾大家睇。」

提到早前出席袁偉豪孩子的百日宴，有網民提到「陳醫生個樣好殘」，她坦言：「我覺得唔可以唔公平嘅，大家平時見到明星都化晒妝，佢太忙啦啲時間都擺喺健身上，佢之後會注意啲。」講到會否教老公保養，她說：「我唔使教佢保養，佢識㗎！」被問到對於這樣的批評老公會否感到不高興，她表示：「佢會㗎，所以佢其實呢排都執得個樣注重咗啲。」被問到較早前出席活動踢爆朱晨麗好事近，暗示對方即將會結婚，她回應：「呢啲要等佢自己講，我係好姊妹都希望佢快啲。」