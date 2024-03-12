陳喬恩做人妻2年無所出　難忍傳聞反擊：生不生關你屁事

台灣女星陳喬恩在2022年與馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan)結婚，至今婚後兩年二人仍膝下無子，導致外傳女方因求子心切而備孕很久，但終未成功更引起情緒問題等，對於傳聞陳喬恩終於難忍下去，罕有地在微博發文反擊：「生不生關你屁事。」引來不少討論。

陳喬恩同Alan在2022年結婚 。（IG@iam_joechen)

陳喬恩同Alan向來恩愛，但結婚至今兩年，女方並無所出，令不少網民相當關注她的生育動向。而網上更不時傳出，陳喬恩的婆家因急切抱孫，假若她生不出的話，將會請其他人幫忙生育，之後抱回來給她撫養，甚至傳出她備孕多時但始終未能成功，而引起情緒病問題，需要靠藥物治療等。

有傳陳喬恩因求子心切而患情緒病。（陳喬恩微博圖片）

對於種種傳聞陳喬恩終忍無可忍，近日在微博發文反擊表示:「人生是一種選擇，對我而言，每個人都有權利和自由選擇自己想要的生活方式，因為人只能活一次。因為這個身體是你的，你有自己的思考和靈魂。我馬上要45歲了，我摸著我的心，我聽自己心裡的聲音說著～我真愛當下的這個我。我很自在、我愛這份打從心底、敢於誠實的自在。」她又揚言生不生小孩並不是她目前第一追求:「生孩子並不是我此刻人生的第一追求，我也不覺得如果不生孩子 我的人生會有多麼的不完整，或者不完美。剛好我的職業 有非常多的人關心著我的下一代那個⋯姊都要45歲了，你們覺得有必要那麼拼嗎。而且，我有兩個毛小孩，我愛所有的毛小孩！我以後還會有更多的。」

陳喬恩發文反擊。（陳喬恩微博圖片）

另外，她亦強調自己很快樂：「我很快樂，我熱愛自己的隨性自我，我就是享受愛幹嘛就幹嘛。我有能力安排自己的人生，當然我依然享受工作，我明白人生在每一個階段性的節奏和步調總會改變，我覺得自己平衡的滿好的，我依然在修行著進化成一個更好的人類，智慧是永遠學習不完的功課。」最後更向造謠者表示：「 老娘過的滿爽的哎，生不生關你屁事 。」