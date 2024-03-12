譚俊彥被問父親狄龍與姜大衛40年恩怨：唔關我嘅事唔講咁多

譚俊彥今日（12日）出席好友陳煒醫美品牌開幕典禮暨代言人簽約儀式，分享對方當老闆娘的喜悅，他接受訪問表示：「你睇吓陳醫生嘅老婆有幾靚，就知道佢幾靠得住，親自嚟祝賀佢哋，希望佢哋生意興隆。」他續指知道陳煒與老公一向恩愛，並且送上祝福。

譚俊彥表示有留意爸爸狄龍和John哥40年恩怨的報道，不過不願回應。（梁碧玲攝）

提到姜大衛（John哥）較早前接受訪問回應與狄龍40年恩怨，John哥更指「狄龍個仔叻㗎，叻過我個仔㗎」，他表示：「我知，佢客氣啫！如果真係有睇咗嗰個報道，佢都講咗冇得比較，同埋佢話我現在叻啲啫，我入行長過佢呀嘛，都冇話叻唔叻，只不過唔想比較。」講到多次傳出姜大衛與狄龍不和，他坦言：「唔係真嘅嘢，我就唔去批評啦！因為我覺得好多時候都會，我同你做訪問我講咗二十句，就將一句咁樣講咗出嚟！我唔希望網上啲人講咗唔係真嘅事件出嚟放大，咁我又覺得人哋幾廿年嘅嘢，你又記唔記得人哋小學爭個擦膠，你冇得咁講，同埋唔關我嘅事嘅嘢都唔講咁多。」

譚俊彥今日（12日）出席好友陳煒醫美品牌開幕典禮暨代言人簽約儀式。（梁碧玲攝）

至於有否見過John哥，他說：「我同佢合作咗好多部戲，《失憶24小時》開始同《企業強人》，嚟緊嘅《麻雀樂園》都有同佢合作，我覺得我係一個個體，爸爸都係一個個體，就唔會將任何呢啲嘢帶到去拍攝現場。」