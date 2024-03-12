黎耀祥唔擔心《巾幗4》收視　回應胡定欣激情戲：始終年紀唔細

張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、黎耀祥、胡定欣等演員今日（12日）一起出席「影視博覽：廣東重點電影項目發表會」分別宣傳新作品。其中一部重點推介的電視劇《反黑英雄》，一眾演員分別在台上分享感受，張振朗說：「好開心做呢套戲。講人性嘅考驗，愛情、親情。」袁偉豪則表示：「睇我哋衣服係黑道服裝，以前飾演警察比較多，現在行古惑仔路線。」姚子羚說：「社團大佬，冇演過呢個角色，同張振朗有感情，不過冇錫錫場面。」朱晨麗指：「Cool中帶溫柔，講女仔出去打拼。」她透露劇中陳山聰是她的前度。

張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、黎耀祥、胡定欣等演員今日（12日）一起出席「影視博覽：廣東重點電影項目發表會」分別宣傳新作品。（梁碧玲攝）

朱晨麗透露劇中陳山聰是她的前度。（梁碧玲攝）

另一部觀眾萬眾期待的電視劇《巾幗梟雄之懸崖》（下稱《巾幗4》），主演的女主角胡定欣說：「情意結，對我嚟講係胡定欣嘅成長，同黎耀祥不知道合作咗幾多次。」黎耀祥則表示：「性格唔一樣，背景都係比較複雜，有好多未知喺裏面，有一個情懷，呢一齣係最精彩同最難演嘅。」

胡定欣指劇集是自己的成長。（梁碧玲攝）

黎耀祥及胡定欣接受訪問宣傳《巾幗梟雄之懸崖》，他們異口同聲表示：「上一次合作已經係《公公出宮》，都有六七年。」被問到今次的角色，黎耀祥表示：「有好多難題去俾演員去做同發揮，同之前嘅角色比較複雜。」講到胡定欣今次飾演女主角是否壓力很大，她說：「壓力來自於我自己點樣去演呢個角色，畢竟《巾幗梟雄》都係大家咁喜愛嘅，我反而好想盡自己嘅能力去做好佢，同埋要祥哥可以一齊夾到個火花係點。」

黎耀祥透露《巾幗梟雄之懸崖》最後一場戲相當感人。（梁碧玲攝）

胡定欣繼續指二人並不是第一次合作，並表示：「就係呢一份默契去演呢個咁複雜嘅劇本，係一件好事。」她透露編劇張華標所設定的角色很難演繹，並表示全部都可以發揮，搞笑回應：「唔係拍完就算。」提到演出後是不是很難抽離角色，她表示：「冇話抽離唔到呢樣嘢，反而又幾投入，唔係一個簡單嘅劇本。」被問到是否有動作戲，她笑言：「有少少，但唔係特登打。」黎耀祥則回應：「仲有羅天宇，大隻仔交俾佢去做。」提到會否有激烈的感情線，黎耀祥說：「情義啲，始終都真係年紀唔細，唔會係年輕人嗰種激情，都係嗰種細水長流。」他透露其實拍到最後的一幕很多人都感到感動，並表示：「大家經歷咗苦難，同埋好多嘅波折，走埋一齊嗰種感情，就真係唔係年青人嗰種激情。

黎耀祥不擔心收視壓力。（梁碧玲攝）

」

講到對於收視會否造成壓力，黎耀祥回答：「其實冇乜壓力，做演員都係做好自己本分，盡力做有一個好嘅作品。我哋拍攝嘅過程好開心，唔止我哋仲有好多嘅演員，無論結果如何都係覺得自己賺咗。」