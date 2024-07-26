與 Marathon Sports 馬拉松一齊投入運動挑戰贏金牌

踏入夏日運動旺季，加上四年一度的國際體壇盛事開鑼，Marathon Sports 馬拉松及GigaSports同大家一樣急不及待，約定您齊撐香港運動員，一齊投入做運動，為港隊喝采！！



留言打氣 一人一句撐運動員

Marathon Sports 馬拉松及GigaSports 期待見證香港運動員在國際舞台上的精彩表現，為同大家歡慶運動狂熱時刻，指定門市更設立 #一人一句撐運動員 打氣留言版，在現場留下您的打氣說話，並有機會發佈於馬拉松／GigaSports社交平台，為運動健兒注入滿滿正能量！除此之外，亦可於指定Marathon Sports 馬拉松 帖文留言，寫下您對運動員的支持字句，最激勵人心的留言更可獲得到$300運動現金券，齊來為出戰運動員集氣！

想爲運動員集氣，就要在運動盛事期間來指定的分店地址寫下打氣說話 :

延續興奮 累積消費隨時贏走足金金牌

延續運動狂熱氣氛，為運動健兒們奪金喝彩的同時，另一方面，我們也為同樣熱愛運動的您準備了最高消費賞「運動狂熱贏金牌」活動，於7月26至8月11日期間，為了鼓勵大家支持運動盛事，一齊多做運動，於門市或馬拉松網上商店累積消費金額最高的1位會員就可以贏走1両重足金金牌1個（價值超過$26,000），讓人人都有機會走上頒獎台，贏得消費冠軍的殊榮！

投入運動競技 運動狂熱挑戰賽

由即日至8月17日，只要到十間指定的Marathon Sports馬拉松 或GigaSports分店，即可參加運動狂熱挑戰賽，狂熱挑戰《動感拳擊挑戰 》或《7.26 秒 計時競技》，一試身手。

活動詳情：

只要下載馬拉松應用程式並註冊成為APP會員，於指定分店出示邀請券，即可參加狂熱挑戰《動感拳擊挑戰》或《7.26 秒 計時競技》，簡單好玩又刺激！《動感拳擊挑戰》是一款拳擊遊戲，跟隨音樂節奏揮拳，挑戰你的節奏感，打卡影相亦非常有型，而《7.26 秒 計時競技》挑戰準確按鍵7.26秒，考你眼明手快！

動感拳擊挑戰。

完成遊戲即可獲取驚喜禮遇，玩完繼續shopping！

• 首200名成功挑戰者：額外賞你銀聯現金劵

*活動詳情請參閱馬拉松手機APP

*購物優惠券受條款及細則約束

*如有任何爭議,太古資源有限公司保留行使此優惠之最終決定權

想大展身手的朋友就要留意日程及指定的分店地址︰

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