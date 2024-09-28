勞倫斯攝影展覽｜清晨、城市、運動做主題　帶出體育有助精神健康

勞倫斯體育公益基金會（Laureus Sport for Good Foundation）與香港資深體育攝影師程詩詠（Brian Ching）合作舉辦「清晨．城市．運動」慈善攝影展覽，是活動共拍攝10位運動員的作品，並獲理工大學提供技術支援，糅合混合實境的特別效果；展覽由即日起至12月31日，於柏寧酒店大堂酒廊 Ebb & Flow 藝術家遊樂場展出。



攝影師程詩詠（中）與陳肇鈞（右）及陳晞文一同分享今次攝影展覽的理念。（公關提供）

今次「清晨．城市．運動」攝影展覽主旨是促進香港的體育發展及心理健康倡議，程詩詠解釋了創作意念，他說：「香港生活節奏急促，學業、工作壓力不少，這次獲得勞倫斯邀請構思時，便想集中表達運動如何有助精神健康這一方面。」他又提到，今次贊助展覽的柏寧酒店位於銅鑼灣，而銅鑼灣正好是有多種不同體育活動發生的地方，譬如香港馬拉松、國際網球賽、七人欖球賽，維港亦有不少水上運動賽事上演，因此這次拍攝便圍繞銅鑼灣為主。至於選擇在清晨拍攝，「因為清晨是黑夜過渡到白天的時份，喻意人生遇上不快，運動上的挫折，只要堅持都可以克服，黑暗過後，總會見到光明」。

勞倫斯體育公益基金會及程詩詠今次共邀請了10位運動員拍攝，他們有的是精英運動員，有的曾創造輝煌戰績，有的則是業餘選手，但每一位都抱有運動家精神，並將之發揮到體育或是其他範疇，10位參與拍攝的運動員包括（排名不分先後）：

陳肇鈞2023/24年度香港足球先生

陳晞文香港滑浪風帆運動員（亞運金牌）

陳念慈前香港羽毛球手、勞倫斯大使

張玲前香港首席女子網球手

吳江泓前中國香港賽艇協會主席

施嘉鑫（C Plus）香港霹靂舞運動員

黃曉盈香港首位參加奧運女子競技體操項目運動員

李祉均香港首位職業籃球女子運動員

梁筠宜香港100米短跑選手

張樹槐曾完成逾100項馬拉松賽事的公關達人

陳肇鈞在揭幕儀式上分享道：「雖然在清晨拍攝，但我毫不猶豫便應承，因為我知道Brian想拍什麼，而且出來的效果也很好；當然最重要是，我都想透過這作品，分享自己的經歷；例如在疫情時迷失方向，都不知日子可以怎樣過，但我深信只要心態正確，不要放棄，上天總會幫你找到出口。」陳晞文亦很認同是次展覽的理念，「當失去2016里約奧運參賽資格的時候，我非常失望，甚至懷疑自己，但痛楚過後，我重新專注於訓練及比賽，之後我獲得東京奧運入場券。清晨正是這樣，你必須孤獨地面對自己，才可迎來暗夜後的光明」。

攝影師程詩詠向立法會議員霍啟剛介紹今次展覽的作品與人物。（公關提供）

是次展覽亦獲得香港理工大學提供技術支援，在各張作品糅合了混合實境的特別效果，讓觀眾沉浸於不一樣的攝影展覽空間。

除了攝影展覽，柏寧酒店亦透過一系列特別推廣活動加強對慈善機構的支持。在9至10月，酒店將推出運動主題的慈善杯子蛋糕，其中兩成收益將捐贈予勞倫斯體育公益基金會。於周末及公眾假期，客人更可享用以城市動感及體育文化為主題的下午茶套餐；酒店亦將撥捐其中一成收益以支持該慈善項目。此外，為鼓勵大眾共襄善舉，任何客人在 Ebb & Flow 用餐時作出捐款，酒店將同步捐出相應金額。