冰球總會首辦U17聯賽杯 培育港將備戰明年世錦賽

中國香港冰球總會今年首次舉辦「中國香港冰球總會聯賽杯 - 17歲以下組別」（下稱U17聯賽杯）賽事，讓更多有潛質的青少年冰球員有舞台一展所長，亦有助港隊培育更多代表隊成員，以參加明年舉行的世界錦標賽（18歲以下組別）。



中國香港冰球總會今年首次舉辦「中國香港冰球總會聯賽杯 - 17歲以下組別」，日前舉行開球禮。（公關提供）

第一屆U17聯賽杯有6支隊伍角逐，分別是Gold Club、Hong Kong Typhoons、SWOT Hockey、KPK Hockey、Challenge Sport Association及Greater Bay Lions，賽事分三循環聯賽進行，以5對5（5名球員加上一名門將）形式競逐，每場比賽分上下半場各20分鐘，勝出2分，賽和各得1分，落敗則0分，每隊戰罷15場常規賽後，最佳成績前4名躋身季後賽4強，第5及第6名則進行名次賽；季後賽以淘汰賽形式上演，最後決出冠亞季軍，另外賽事亦設最有價值球員（MVP）、最佳前鋒、最佳後衛及最佳門將等獎項。

賽事有6隊角逐，已於10月26日掀開戰幔，逢周末比賽，直至明年4月。（公關提供）

今屆賽事在九龍灣Mega Ice上演，並已於10月26日揭開戰幔，逢周六比賽，直至明年4月5日舉行最後一場常規賽，然後緊接便上演季後賽，並在4月19日舉行季軍戰及決賽。賽事將於中國香港冰球總會YouTube頻道直播：youtube.com/@officialhkiha。

冰球總會主席陳恩永（上排左四）表示，希望藉今次聯賽，培育更多有潛質新秀成為港隊。

11月2日上演第2周賽事前，大會舉行了一個簡單而隆重的開球禮；出席嘉賓立法會議員兼體育學院副主席鄭泳舜大讚今次賽事舉辦得有聲有色，也認為香港十分需要這類型的青年聯賽，他說：「我們要培訓一個精英運動員，其實青少年階段是非常重要的，有更多比賽，無論是本地賽、亞洲賽或國際賽，對他們的成長都很有幫助。」

中國香港冰球總會主席陳恩永提到主辦今次賽事的目的：「過去的比賽是以個人名義參賽再分組，但今次最特別是首次以球會形式比賽，我們鼓勵球員各自參加球會的訓練，從而更專業地提升整體技術水平。然後，當我們去選拔參加U18世錦賽港隊成員時，就比較容易挑選到高水平的選手。」

除冠亞季軍外，賽事亦設最有價值球員（MVP）、最佳前鋒、最佳後衛及最佳門將等獎項。（公關提供）

世界錦標賽 - 18歲以下組於明年3月2至8日在墨西哥首都墨西哥城舉行，港隊參加的是第三組別A組賽事，同組對手有東道主墨西哥、以色列、土耳其、冰島及新西蘭。U18港隊早前於南非開普敦完成2024國際冰球總會（IIHF）世界男子U18冰球錦標賽第三組別B組的3場賽事，取得2勝1負，最終憑較佳的得失球首次贏得金牌，並因此獲得升上A組的資格。