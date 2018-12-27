【英超】艾歷臣省中人助熱刺大勝　IG重提「Harry Claim」事件

基斯甸艾歷臣在周六（26日）英超拆禮物日，熱刺主場對般尼芽夫一戰中，遠射省中對手彈入，但賽會最後將入球判給他。這名丹麥好波之人賽後在自己Instagram，以去季極具爭議的「Harry Claim」事件與隊友哈利卡尼開玩笑，絲毫不怕「崩口人忌崩口碗」。

艾歷臣16分鐘在禁區頂偏右一射，皮球省中在「蛾眉月」邊的拿馬，改變方向彈入近柱，本身以為要撲遠柱的般軍門將比高域未能回身，只能邊倒地邊看皮球入網。熱刺憑獲加彼德斯交出3次助攻，以5︰0大勝，超前曼城升上英超次席。

艾歷臣先開紀錄，射門省中對手再彈入，最後入球「照計」艾歷臣。（路透社）

「卡尼，你覺得我可以Claim這一球嗎？」（艾歷臣Instagram）

據英超官網顯示，這個入球最後定為艾歷臣入波，而非拿馬「擺烏龍」。熱刺最後以5球大勝，61分鐘助攻哈利卡尼的艾歷臣，賽後決定在自己的IG，與卡尼開個玩笑，上載入球的圖片，並留言道：「卡尼，你覺得我可以Claim這一球嗎？」艾歷臣似乎未知賽會早已將入球判給自己。

睇多次艾歷臣「折射入球」

卡尼今戰亦有一球進賬。（Getty Images）

重溫卡尼「肩膀入球」爭議

熱刺去季以2：1擊敗史篤城一戰，艾歷臣的傳中變為致勝一球，賽會最初判該名中場入球，但球會希望將入球球員，改判為與對手爭頂的哈利卡尼。卡尼當時與利物浦射手穆罕默德沙拿爭神射手獎項，亦堅稱自己肩膀與皮球有接觸，最後賽會爭議性地改判為卡尼入球。

卡尼堅持去季熱刺對史篤城的第2個入球，自己確有觸到皮球。（Getty Images）

有球迷於事件發生後，恥笑卡尼爭獎爭出面，更將他們的名字改為「Harry Claim（與Kane讀音相近），沙拿以32球奪得神射手，卡尼以兩球飲恨，未能實現英超神射手三連霸。