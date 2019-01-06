【新界行山路線】大尾篤出發登八仙嶺　途經黃嶺屏風山落鶴藪水塘

今次主要帶大家行八仙嶺，跟八仙打卡。八仙嶺是由八個綿綿不絕的山峰組成，分別為仙姑峰、湘子峰、采和峰、曹舅峰、拐李峰、果老峰、鍾離峰及純陽峰，位於大埔大尾篤。

首先乘坐港鐵到大埔墟站，轉乘75K巴士於大尾篤「龍尾站」下車。落車後不用過馬路，旅程隨即開始，先沿著汀角路的行人路直上15分鐘，便會見到船灣郊野公園遊客中心。於這個分叉口轉入八仙嶺自然教育徑，有很大個木牌子，不會看不見。山徑開始，行兩步便是春風亭 -- 是為紀念八仙嶺山火中捨己救人的兩位老師而建。步行大約45分鐘後，便跟衛奕信徑10段接上，左邊有個石碑子寫着「八仙嶺」，跟著轉左往上走，大約半小時內便到達第一個峰 -- 仙姑峰。

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每個山峰只是相隔5-10分鐘的路程，靠的就是數之不盡的樓梯。只要沿著山脊行走，便可一一探訪八個仙峰，蔚為奇觀。途經中間的山峰都是集郵式打卡後離開。最後一個仙峰 -- 純陽峰，風景特別壯麗，回望可見到八仙嶺八個山峰，向前望可見到黃嶺。只要跟著山脊行走，便能跨越一個又一個的山嶺，黃嶺、屏風山。

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過了屏風山之後，路段比較沉悶，此處開始全部都是樓梯，急速下降海拔300米，只要小心一步接一步，便到達鶴藪水塘 -- 是為船灣淡水湖收集水源的一個水塘。踏足鶴藪水塘後，就是寬闊的石屎路，沿著石屎路走大約兩公里便會到達一個小巴站涼亭，乘坐52B到粉嶺站離開。途中會見到鶴藪水塘家樂徑的入口（可通往流水響、九龍坑、沙螺洞），及鶴藪營地。旅程結束，集郵完畢，大滿足！

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【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】