【戰鬥民族】普京莫斯科冰曲賽親身落場　助球隊勝14︰10（有片）

美斯及C朗拿度入球並不罕見，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin/Влади́мир Путин）又如何？ 這名66歲俄羅斯領導人昨在莫斯科紅場參與冰上曲棍球賽，並攻入一球。

66歲的普京是柔道黑帶，他一向熱愛滑雪、釣魚等運動，冰上曲棍球亦是最愛之一。莫斯科昨晚9時錄得攝氏零下6度，仍未有影響普京的興致，他與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）、前NHL聯賽球員Pavel Bure、冬奧金牌選手Viacheslav Fetisov等，在莫斯科紅場參加晚上業餘冰上曲棍球友誼賽。

身為一國之首，普京落場同樣認真，片段所見他先接受射門練習，正式出場時接應隊友妙傳，近門攻入一球，普京的球隊以14︰10取勝。

俄羅斯總統普京在冰曲場上身手不錯，昨天攻入最少一球。（路透社）

普京打冰上曲棍球姿勢分十足（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

俄羅斯的新年假由12月31至1月8日，當地傳媒《Россия 24》在現場問到普京假期有什麼活動，他表示仍未決定︰「我會在莫斯科，之後再看看吧，可能我會打冰曲及滑雪。」事實上，5月時普京在索契的冰曲賽事攻入5球，助球隊贏12︰7，可見他的入球能力不錯。

身穿11號球衣的普京於片段1分20秒建功

普京（上排左三）與同場球員大合照。（視覺中國）

普京賽後與隊友寒暄一番（按圖放大）