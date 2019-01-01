【拳擊】Mayweather赴日演話題之戰　談笑用兵袋巨額獎金

41歲的梅韋特（Floyd Mayweather）遠赴日本琦玉縣，與日本拳手那須川天心上演表演賽。梅韋特在首個回合便三度將那須川天心擊倒地上，不消一個回合便擊敗對手，據悉贏得一筆可觀的獎金。

前拳王梅韋特與日本踢拳（Kickboxing）選手那須川天心的「話題之戰」，終在昨日（12月31日）於RIZIN 14中才能上演。二人在去年11月時，曾一度指今場表演賽將不會成真，但幾經波折後終於成事。被譽為日本Kickboxing界的「神童」拳手，現年20歲的那須川天心「跨界別」挑戰梅韋特。

梅韋特在規例大有優勢下作賽，談笑用兵下輕取那須川天心。 （美聯社）

因二人並非同一項目的拳手，所以必需在規例上作出調整。RIZIN賽會方面公布，比賽將按照拳擊規例進行，只會進行3回合賽事，拳手並不能使用腳踢，一旦他不慎使出腳踢，賽會將會罰款。

梅韋特擁有體重的優勢，但賽會未有因此而要求兩位拳手在磅數上調整，即使那須川天心比梅韋特的磅數輕近20磅仍照常作賽，對天心而言不論體質及賽制亦同在下風，對天心相當不利。

原為Kickboxing拳手的那須川天心，在今場全場捱打。 （路透社）

41歲的梅韋特寶刀未老，加上賽制上對他頗有優勢，打來談笑用兵，相反天心非常努力嘗試出拳但未能威脅梅韋特。Mayweather步步進逼，打法進取的他在首回合只剩1分53秒時，以右拳將天心首次擊倒。二人的體重有明顯差距，所以天心在中拳倒地後，站起時亦見暈頭轉向。

那須川天心與梅韋特的體重甚有距離，每次中拳後亦暈頭轉向。（路透社）

梅韋特繼續進逼，那須川天心未有退縮，二人較多埋身肉搏，天心再被正面擊中倒地。梅韋特繼續從容作戰，一輪強攻後天心在只剩49秒時再倒地，而他的教練出示白毛巾投降，天心隨即哭成淚人。梅韋特僅消不足140秒，便輕鬆擊敗那須川天心。

那須川天心在落敗後，傷心流下男兒淚。（影片截圖）

那須川天心在落敗後傷心落淚，賽後向現場的觀眾致歉。 （路透社）

梅韋特三度擊倒那須川天心（按圖放大）

梅韋特輕取「KO」對手外，據《BBC》報道，他將贏得900百萬美元的獎金，但今仗將不會計入職業生涯的紀錄中。梅韋特亦與天心惺惺相惜，尊重該名同樣不敗的拳手，「今仗過後，我和天心依然保持不敗紀錄。他是相當強頑的拳手，我希望世界上的拳迷亦向他報以支持，他依然是冠軍級人馬。」