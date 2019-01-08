【足球】中澤佑二結束廿年職業生涯　在水手退役「不留一絲後悔」

「Bomber」關掉引擎，光榮退役。 日本一代中堅中澤佑二，透過日職球會橫濱水手宣布，結束20年的職業生涯，以40歲之齡高掛球靴。中澤佑二除了一把長髮令球迷留下深刻印象，多年來效力橫濱水手，贏得不少錦標，亦打破不少紀錄。而他代表日本國家隊110場，射入17球，並兩度出戰世界盃。

中澤佑二多年來均以一把「爆炸頭」長髮為標記，換來綽號「Bomberhead」。他是日本球壇少有的高大中堅，頂上功夫一流。Bomber成為他的名字，自2009年，他的橫濱水手球衣名字，都是「BOMBER」。

中澤曾經遠赴巴西，加入當地球隊阿美利加（América）的青年軍，提升自己的技術。在學法一年後，重返日本並加盟川崎讀賣（現稱東京綠茵），於1999年正式成為職業球員，並勇奪當年最佳年青球員的殊榮。

中澤佑二效力橫濱水手長達17個球季，期間助球隊贏得不少錦標。（Getty Images）

中澤佑二在2002年轉投橫濱水手，並成為球隊的主力，助球隊連奪2003及04年兩季的日職冠軍，並在04年獲選當季聯賽MVP。中澤佑二效力橫濱水手17個球季，為球隊多年來在大小賽事上陣621場。他在日職上陣共593仗，位列史上第3，更打破不少上陣的紀錄。他曾經連續199場於聯賽亮相，及連續178場聯賽踢足全場。

中澤佑二於日職聯擁有兩項上陣紀錄，曾經連續戰畢178場90分鐘賽事。（Getty Images）

中澤佑二同樣是日本國家隊的常客，於1999年首度披起日本球衣，為「藍武士」多年披甲110次，並多次以隊長身份，帶領球隊多次出戰大賽。他於2006年德國及10年南非世界盃入選23人大軍名單，另外亦為日本隊贏得兩屆亞洲盃冠軍，他在2010年後則未有再度代表日本隊上陣。

中澤佑二多年間為日本東征西討，披甲達110次。（Getty Images）

中澤佑二曾經兩度為日本隊出戰世界盃，在2010年助球隊打入16強。（Getty Images）

中澤佑二透過橫濱水手的官方網站，宣布結束20年的職業球員生涯。中澤佑二在結束2018年球季後，經過深思熟慮才決定掛靴，對退役毫不感到後悔。他透露水手願意讓他來季繼續征戰，但他對離開綠茵場「不留一毫米的後悔」，「在這球會卸下球衣，是報答水手的最佳方法」。

中澤感激生涯中曾經協助過他的每一個人，「我在去季結束後，我好好整理思緒，才作出掛靴的決定，我毫不對此感後悔。我接觸足球這個運動接近30年，成為職業球員的20年間，受過不少人的幫助，所以我必須感謝每一位支持我﹑幫助我的單位，才可讓我在綠茵場上打滾20年。」中澤佑二表示他希望以「中澤佑二」的模式結束職業生涯，當他有任何新的動向，必定與外界公布。