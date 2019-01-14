【跑步】一次輕微中風　「超人」米高莊遜打落凡間的使命

曾經，200、400米田徑賽道上沒有人夠他快，敵人永遠是他自己和時間。 即使已退役多年，米高莊遜依然精力過人，維持超高運動量和至fit身型，「超人」之名真不是蓋的。 年過半百，早前一次輕微中風終讓他和世人知道，時間真的不等人。

51歲的米高莊遜，在運動界依然活躍。為BBC擔任客席體育評述員，在他設立的運動表現中心為頂尖運動員分析和提升表現。工餘繼續跑步、做運動，注重健康飲食，體能不輸一眾後生小伙子，直到4個月前突然中風。

即使只是輕微中風，很快便奇跡康復，再次天天運動如常：槳板運動（paddle-boarding）、划艇、單車、跑步，昔日天不怕地不怕，今次過後他承認：會有點怕。

即使年過半百，運動依然佔據米高莊遜大多數時間。（Getty Images）

找不出中風原因，米高莊遜承認會令他有點害怕。（Getty Images）

「超人」害怕了

可怕的原因，來自找不到病因。他接受BBC體育訪問時說，「我們得出的結論是，也許永遠找不出原因。如果知道原因，我可以做點什麼來預防，然後把它消滅掉，可惜我沒有這機會。」

「明顯地這情況會帶來一點恐懼。中風之前我做盡所有對的事，現在我再次這樣做，甚至可能做更多對健康有正面作用的事情，但仍可能會再度發生（中風）。」

對這個曾經叱吒田徑場、四度贏得奧運金牌的風雲人物而言，那是生命中從未承受的脆弱。「我不能說我對脆弱現況100%接受。那是我必須面對的問題，人人當我是超人，認為我必須超級fit，可以處理任何事情。」

中風後，昔日只需19.32秒的200米路程，他一度用上15分鐘才走完。（Getty Images）

不愛埋怨也不需要憐憫

「我的性格和公眾形象是，一切事情也在我掌控之內，不需要別人協助和憐憫。我不喜歡同情或憐憫。」對他那樣的強人來說，連行路也要別人幫忙，是人生寶貴一課。

中風後，他一度失去行動和左邊身體的協調能力，曾經在1996亞特蘭大奧運以19.32秒刷新世界紀錄的名將，步行200米要花上15分鐘。

全盛時期的米高莊遜，一眾對手只有「食塵」的份兒。（Getty Images）

示人以弱的使命

4個月後的現在，他已回復發病前的運動水平。不介意把脆弱的自己暴露人前，因為他有個使命，「我的故事可能幫助人們提高意識，關於中風最重要的是了解病徵，盡快入醫院治療。」

「當我經歷過（中風）之後，我明白有人或許會選擇不去醫院。當時我覺得有點不妥，寧願入院也不想等待或睡過去，希望不適感覺會自然消失。那樣做的話，結果可以是災難性的。」

200、400米王者米高莊遜