【NFL季後賽】11分29秒「冠軍級」攻勢　聖徒第3節擊潰衛冕老鷹

第3節，費城老鷹仍領先4分。 新奧爾良聖徒開賽第一個攻勢就失誤，被去年超級碗得主老鷹取得先機，雖然第2節將比分拉近，但第3節進攻不算順暢，更一度「食詐胡」。 不過，被視為今年最有冠軍相的聖徒最後還是能扭轉劣勢，反敗為勝成功贏得國聯決賽入場券。

聖徒四分衛祖比斯在開賽初段，就傳球失誤將控球權送了給客隊。去年超級碗MVP、老鷹四分衛科斯亦不客氣，很快就交出了一球37碼長傳，馬菲斯接應前者妙傳達陣。

老鷹先開記錄，但其後無以為繼。（Getty Images）

科斯達陣拉開比數。（路透社）

落後的聖徒仍未入局，進攻很快就被老鷹阻止，客隊在首節還剩4分39秒，在底線區前一碼，眾將力抗主隊嚴防，讓科斯達陣，將比分拉開到14：0。

聖徒第2節開始發力。（路透社）

不過老鷹的強勢在第2節初段，科斯傳球被對手守衛截走變得蕩然無存。聖徒防守打下強心針，進攻亦有好轉，在祖比斯帶領下慢慢追上。

祖比斯第3節帶領球隊反超前。（Getty Images）

第3節神級大逆轉

成功阻擋老鷹在半場後組織有效攻勢後，聖徒展開一個117碼、11分29秒長的攻勢。

這次進攻有不少挫折，聖徒三度犯規被罰碼數，但仍阻止不了他們取得致勝達陣。主隊左截鋒岩斯特賽後直言第3節打出了冠軍級表現：「（第3節進攻）殊不簡單，但我們球隊正是為這樣的情況而組成的，這是個冠軍級的進攻。」

謝菲接球失手後，無地自容地趴在地上。（美聯社）

科斯、祖比斯賽後識英雄重英雄。（Getty Images）

「我不知道117碼是否一個紀錄，判罰一直拖我們後腿，但最後取得117碼，我們沒再往後看，這就是今仗的轉捩點。」祖比斯賽後說。

老鷹在第4節並非沒有機會，但在最後2分鐘，科斯傳球給謝菲，後者竟然漏接，讓聖徒守將拉迪摩亞截走橄欖球，亦將最後機會斷送，聖徒9年後再次晉身國聯決賽。他們曾在2009年打入國聯決賽，最終更取得超級碗。

布雷迪繼續朝第6隻冠軍指環進發。（Getty Images）

愛國者入美聯決賽

美聯方面，新英倫愛國者主場對洛杉磯電光，愛國者四分衛布雷迪一開戰卯足全勁，帶領球隊首4次進攻皆成功達陣，遙遙領先電光。客隊破蛋時已經太遲，最後以28：41出局，愛國者連續8年殺入美聯決賽，將會與堪薩斯猶長爭入超級碗。