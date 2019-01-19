【行山】台灣步道專家徐銘謙來港考察　點評雞公山麥理浩徑路況

香港的行山徑好行嗎？ 來自台灣的修築行山徑專家徐銘謙教授，應環保團體「綠惜地球」的邀請來港，日前到麥理浩徑第3段的雞公山視察，指出現有行山徑的問題及維修方法。她表示水流是保養行山徑的大敵，多次強調要做好排水，並要疏通現有的排水坑。 在路上有些由行山人士自行開出的捷徑，徐銘謙表示3年前來港用石頭及樹枝封鎖及掩蓋捷徑，如今那條捷徑已經不復見，她認為這個方法有效。徐銘謙還表示，近雞公山頂往嶂上方向的一段路水土流失最嚴重，也是最難處理。

香港行山徑全長超過500公里，每年探訪郊野公園的遊客高達1300萬人次，但負責管理這片香港四成土地的前線漁護署職員只有數百人。因此，香港行山徑的消耗總比維修快。

環保團體「綠惜地球」舉行「自己山徑自己修」工作坊，招募了60名義工，並邀請到台灣千里步道協會副執行長徐銘謙教授來港為導師，指導義工維修香港的行山徑。徐銘謙主張手作步道，利用天然物料如木頭及石頭修築行山徑。她在1月11日到西貢西郊野公園的麥理浩徑第3段，考察路況。由水浪窩行上雞公山，徐銘謙多次停下步來，向義工解釋麥徑的水土流失情況，並講出建議的維修方法。

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主張手作步道的台灣步道專家徐銘謙日前來港，到麥理浩徑第3段考察。（顏銘輝攝）

徐銘謙（左一）沿途向義工講求山徑的路況。（顏銘輝攝）

雨水沖毀石級

逆走麥徑第3段，基本上沒有石屎路，由水浪窩上到雞公山，不是石砌的樓梯，就是泥石路。初段的石砌樓梯時有損毀，有些樓級的石頭已被沖走，留下沙泥；當沖蝕加劇，樓級凹陷，變得不好行，行山人士就自然會在樓級兩邊開新路。徐銘謙解釋，上一級的雨水沿樓梯下流，會慢慢沖毀下一級的樓梯，當級與級的高度差距愈大，水流像瀑布，衝擊力就愈強。

徐銘謙認為要行山人士走回正路的話，首先要令正路變得好行。如果要維修這種凹陷的石砌樓梯，徐銘謙建議在梯級下放置大石，以緩慢水流的速度，之後再用碎石及沙泥鋪平。不過，修路的材料如大石從何而來？徐銘謙表示要就地取材，她發現麥徑旁的山坡上有不少大石，所以未來修這段路的話不缺材料。

徐銘謙表示，這級樓級被沖毀，如果不快點修復，這一級會愈來愈凹陷。（顏銘輝攝）

在雞公山的麥徑第3段，還有不少被沖蝕的泥石路，路中留有被水沖出來的深溝。徐銘謙建議可配合地勢，利用石頭及木頭做梯級，留住水土。她更加金晴火眼，看到深溝中有單車行過的痕跡，幾肯定有人在這條山路上踩單車。被問到修梯級時何時用石何時用木，徐銘謙表示在樹根多的位置可以用石，讓樹根及石兩者配合，但如果路上沒有樹根的話，則用木頭較好。

要保持排水坑暢通

除此之外，徐銘謙還建議在適當的位置建設排水坑，將雨水盡量引到路旁的山坡流走，減少雨水沿山徑下流所造成的衝擊。雖然漁護署修築行山徑時都有設置排水坑，但現場所見，不少都被沙泥淤塞填平，與行山徑看齊，失去了排水功能；因此，要定期清理排水坑內的沙泥枝葉，保持暢通。

這段麥徑本身有不少排水坑，但入面全是沙泥，失去排水功能。（顏銘輝攝）

別忽視平坦泥路

行至一處看似沒有問題的沙泥平路時，徐銘謙停下來，表示在好天時很容易忽略這段路。她指出香港已經有段時間沒有下大雨，但這段路的泥土還很潮濕，若果下雨時，這段路肯定會積水，所以要未雨綢繆。徐銘謙背向斜坡而站，將自己當作圓心，用樹枝在地上畫個半圓，表示修路時可將路面微微斜向她的位置，方便積水流走。

徐銘謙表示這段平路在下雨天肯定積水，她拿起樹枝在地上畫個半圓。（顏銘輝攝）

徐銘謙用手勢示範，這條路應該略有斜度，微斜向她所站的位置，好讓水可從左邊的山坡流走，以免山路積水。（顏銘輝攝）

近山頂路段「最難搞」

登上高399米的雞公山後，續沿麥理浩徑往嶂上方向走，近雞公山山頂的一段下山路很闊，而且滿佈大小不一的碎石。徐銘謙感嘆這段路「最難搞」，既要引導遊人只行一邊，並用繩圍住較不好行的部分，讓大自然自我修復，變回植被。行落幾步後，發現一個小叢林在路中心，如孤島一樣。徐銘謙表示，行山人士自行開出新路，才出現這種情況；需要用繩攔住其中一邊路，鼓勵行山人士只行另一邊，否則長此下去，這個「孤島」都會變成路。

徐銘謙帶領一行人再走多10分鐘，見到一段緩緩下山的石砌梯級，就是她3年前來港維修的路段。她幾滿意上次維修的耐用度，梯級未有嚴重凹陷。她特別提到3年前用石塊維修過一段塌方的山路，如今仍然平坦好行。不過，她指出3年前鋪設的排水坑亦已滿是沙泥，笑言大家日後行山經過的時候，不妨加幾腳，清理坑中的沙泥。

徐銘謙與義工們在雞公山山頂合照。（顏銘輝攝）

離開雞公山山頂，往嶂上方向行，不久就會見到這段沖蝕嚴重的山路。（顏銘輝攝）

3年前封捷徑奏效

來到一處轉角位置，徐銘謙叫大家看看一處平平無奇的叢林，她解釋3年前那裏有條捷徑，但她用枯枝樹頭，加上大石塊，封鎖及掩蓋捷徑，令到捷徑不再好行。再者，她3年前修好原有的山路，令正路變得好行，所以經過3年時間，已經全無捷徑的痕跡。

雖然徐銘謙封了一條捷徑，但她今次到來，在其他路段發現了一些3年前未有的捷徑，不禁慨嘆。她表示，人們可能覺得捷徑比正路好行又方便，但行得多的話，捷徑就不好行，結果捷徑會愈來愈闊，又愈來愈多，山坡的植被就愈來愈少，水土流失更加嚴重。封鎖捷徑只是治標，最重要是修好原有的行山徑；如果正路好行，又怎會有人去開捷徑？