【來稿︱陳葦如】等待奇蹟的富咸

製造奇蹟者就像有魔法一樣，可以點石成金，但魔法不會每次都有效，足球世界也不常有奇蹟出現。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

去年夏天在轉會市場豪花1億英鎊之後，富咸成績還是不理想，結果在11月中換帥，聘請雲尼亞里救亡，這個換帥過程在球隊營收總監Casper Stylsvig上月接受丹麥媒體訪問時得到進一步闡釋，Stylsvig表示原本想給予前領隊祖簡奴域多一點時間，但因為聽說修咸頓也對雲帥有意，再考慮到市場上合適人選不多，也就決定早一點更換領隊。

阿歷山大米祖域今季是富咸入球泉源，他的腳風左右球隊戰績。（資料圖片）

雲尼亞里上任以來，富咸於英超錄得2勝3和5負（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

雲尼亞里在30年的執教生涯中，有着多姿多采的經歷，2016年帶領李斯特城捧走英超冠軍固然是最風光時刻，也曾在車路士、羅馬、摩納哥屆居聯賽亞軍，亦有在2007年帶領帕爾馬在最後16場取得7勝6和3負，埸均得分率高達1.68神奇地護級成功的戰績。

雲帥來到富咸執教有幾個重點，其一是表明作為一個意大利人，保持不失球是重要的，在過去5場英超，球隊都改以3或5後衛陣式迎戰，可惜失球數字之多仍是英超之最。

賴恩巴布借用到富咸，事隔多年重返英超。（網上圖片）

其二是希望增強球隊團結和融合度，堅持所有球員共晉午餐，並需等到每一位都用膳完畢方可離開，這對於去年夏天有多達12人加盟的倫敦球會，理應可以帶來幫助，但上月尾對哈特斯菲時，米特羅域和A卡馬夏出現爭射12碼的情景，而在最近一堂輕鬆的瑜珈課中，二人再有爭執事件，A卡馬夏更被排除在上週對般尼的名單之外，這對於在護級路途上長期處於水深火熱、前景不深明朗的富咸的確頗為打擊士氣。

雲尼亞里亦明言球隊需要新援，特別是具經驗戰將，但到目前為止隊只有荷蘭翼鋒賴恩巴布來投，明顯還不足夠。

雲尼亞里來投後，先要為富咸改善防線。（資料圖片）

聖誕新年快車期5戰僅得5分，對於富咸來說不算理想，上周在對手全場未有中目標射門，自己擺了兩個「烏龍」 ，再有卡林張伯斯頭槌攻門中楣的情況下痛失3分是非常欠運，而接下來的6場主場中有5場是面對前六球隊，搶分難度之大可想而知，一切先從這個星期倫敦打吡對熱刺開始。

熱刺近來有哈利簡尼受傷要休息到三月，再有孫興慜正代表韓國出戰亞洲盃，前線兵源緊絀，預料路蘭迪會掛帥，配合盧卡斯姆拿和艾歷臣攻堅，另外今季二閘助攻能力甚強，查比亞、獲加彼德斯、丹尼路斯、奧利亞四位球員加起來貢獻了9次助攻，邊路出擊能力甚強，這點富咸必須加以防範。

英超直播賽程第23輪（按圖放大）

本週英超賽事時間表：

621台（Now英超1台）直播賽程

19/01 20:00 狼隊 對 李斯特城

19/01 22:30 利物浦 對 水晶宮

19/01 22:50 曼聯 對 白禮頓 （622台）

19/01 22:50 般尼茅夫 對 韋斯咸 （623台）

19/01 22:50 修咸頓 對 愛華頓 （624台）

19/01 22:50 屈福特 對 般尼 （625台）

19/01 22:50 紐卡素 對 卡迪夫城 （626台）

20/01 01:00 阿仙奴 對 車路士

20/01 21:00 哈特斯菲 對 曼城

20/01 23:30 富咸 對 熱刺

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】