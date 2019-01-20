【英超】拉舒福特連續4場聯賽有波入　蘇斯克查：態度無人能及

曼聯英超主場以2：1擊敗白禮頓，第150次為球隊作戰的拉舒福特（Marcus Rashford）上半場射入靚波，賽後順理成章獲選為最佳球員，更獲本身是紅魔昔日名將的看守領隊蘇斯克查盛讚。

由3年前歐霸盃對米迪蘭特首次落場，曼聯今仗英超對白禮頓已是拉舒福特個人第150次為球隊上陣殺敵。上半場尾段，福仔扭過對手後窄角度起腳破門，貢獻效力紅魔一隊以來的第41個入球。

拉舒福特射入曼聯今場第二球，個人則連續4場英超有波入。（路透社）

據統計，補時階段被換離場接受掌聲的福仔，今場總共作出6次埋門，其中2次中目標；除此之外，他下半場亦曾送出一記漂亮傳送予連格，只是後者錯失良機。眾望所歸，個人連續第4場聯賽有波入的福仔，賽後當選今場最佳球員。

拉舒福特賽後在社交媒體表達對曼聯的愛意。（Twitter截圖）

蘇斯克查帶領曼聯7戰全勝，繼續改寫球會歷史。（Getty Images）

看守領隊蘇斯克查賽後大讚這名只得21歲的英格蘭本土射手，甚至指他目前踢出個人職業生涯最高水準，「我很慶幸他在我的球隊裏！哈利卡尼目前受傷了，也許給了拉舒福特一個成為最佳（英超射手）的機會。正如我在電視鏡頭前說過的，他的態度無人能及；這一刻，他在門前充滿信心，毫不猶豫就會起腳射門。」

對於自己回巢領軍7戰全勝，這位一代「娃娃臉殺手」就表示：「過去這一個月十分美好……現在我真的感覺像回到家了；我有在家的感覺，而且非常享受這感覺。我永遠不會忘記這刻。」

拉舒福特在社交媒體表達對曼聯的愛意。（Twitter截圖）

拉舒福特近期發揮出色，獲蘇斯克查盛讚。（Getty Images）