【大專籃球】理大參一腳爭出線　打破開季弱旅流言

香港教育大學繼上星期捱過香港中文大學的洗禮後，今日（1月20日）再向香港理工大學「挑機」。一場又一場硬仗，教大今場未能把握出線的直路，被理大以45：43險勝2分。

位於男子A組的教大和理大，剩下的都是關乎出線資格的戰役，完成最後一場小組賽的教大最後錄2勝2負的成績，仍未知能否順利出線。皆因錄2勝1負的理大需待下星期對壘城大，小組排名才會明朗。

關洛賢今場打出水準，籃下功夫更成熟外，三分亦為理大帶來優勢。（張倩儀攝）

理大的內線攻擊力雖然不發外圍，但往往「偷到雞」找到教大的防守漏洞。（張倩儀攝）

開局教大勢不可擋，馮嘉豪一個三分球打開戰幕，換來一段7：0攻勢；雖然理大入局較慢，但隨對手的猛烈進攻，理大都展開反擊。關洛賢和晏慕龍先後轟入三分，晏慕龍再追加一球三分將比數反超至11：9，首節理大領先13：12。

理大乘勢以全場緊迫追擊教大，教大派出余嘉寶，這個奇兵屢屢打出驚人的表現，埋身內搏博得罰球機會。理大第二節顯得更急，外圍多次起手都未見入球，關洛翼更在一次搶籃板間因被包夾而起踭，被球證判以違犯道德犯規，半場教大以21：20領先。

換邊後石子賢三分救命，教大繼續剷入埋身應對理大，但防守出現漏洞，被林俊光多次入楔成功，加上教大的籃板未能把握，失多次進攻的機會，第三節教大以28：32再度落後。

林俊光今年獨擔大旗，背後有不少有實力的新人撐住，他直言自己對他們的期望很大。（張倩儀攝）

+ 5 + 4 + 3

宗銘達提醒教大打出風格

「籃板和反擊，這是我們的風格，怎麼現在沒有了？」節與節之間的安靜，教大教練宗銘達這一句特別響亮。

最後一節才見真章，馮嘉豪挺身，先博得三分罰球全中，再連轟入兩球三分；教大防守轉陣，打出「爛命」風格，全場緊迫令理大節奏一度大亂，最後一分鐘，教大追至2分的分差，球證的判決再受爭議，最終教大把握不到最後一球，以43：45不敵理大。

教大今日雖然表現不俗，但最後關頭的把握力略欠，就錯失了一次出線的大好機會。（張倩儀攝）

雖然最後落敗，但馮嘉豪的三分振奮的不止隊友，更是場內的觀眾；還有機會，能否出線就看接下對手的造化。（張倩儀攝）

林俊光誓要做好領袖角色

「接受挑戰。」理大隊長林俊光說。理大開季前一直被外界看輕，全因今年多位甲一主將離隊，最後只剩下他；每一場都是硬仗，他都撐過來：「開季被覺得弱了很多，今年很多新人不是很慣，但他們不是能力不好只是經驗不足。」經過了半季，理大的實力和默契得更好，「合乎預期表現。」他笑言。雖然硬仗在甲一並不少見，但在大專又是自己領軍可是第一次：「要作為領袖帶領球隊打一場硬仗，我跟自己說我接受挑戰。」