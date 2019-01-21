【NFL季後賽】公羊加時57碼射門氣走聖徒　超級碗決戰愛國者

57碼，成為了公羊及聖徒爭入超級碗的決定性距離。 公羊開波出現失誤，但無阻踢球者蘇爾倫（Greg Zuerlein）一腳結束球隊19年的等待。 重返超級碗的公羊，將會與愛國者會師阿特蘭大，誓要一報17年失冠之仇！

作客公羊今仗一直落後，但從未放棄任何追上的機會，縱使聖徒有聯盟最佳四分衛之一的祖比斯，他們仍努力做好防守，全力阻止分差被拉開。這使得客隊進攻組球員，得到機會追上，第3節還剩約3分鐘時，四分衛哥夫假裝將球交結跑衛後，一轉身就將球傳給早在底線區的希格比，一口氣將分差拉近。

祖比斯今仗數度被公羊守將圍剿。（路透社）

公羊力戰到底，最後半爆冷擊敗聖徒。（路透社）

公羊在第4節憑射門追成20平手，但今仗最關鍵一刻，必數完場前1分46秒，聖徒進攻發生爭議判決。當時祖比斯傳給右路的路易士，但接球前被公羊守衛撞倒，但球證未有任何示意，不認為公羊有阻礙傳球的嫌疑，這判決使得聖徒只可以射門取得3分，主場球迷都十分憤怒。

祖比斯受壓之下，傳球被公羊截走。（路透社）

57碼遠射成聯盟紀錄

雖然聖徒領先，但哥夫組織攻勢讓公羊尋回追和，甚至是反超前的機會。最終蘇爾倫48碼遠射，為客隊扳平，並將比賽帶入加時。聖徒在加時犯下了痛心的失誤，鋒線破洞令祖比斯曝露於公羊守將面前，2009年奪得超級碗的祖布斯，受對手力壓之下，傳球找不到目標，更被對手截走皮球。

蘇爾倫的射門將公羊送入超級碗。（路透社）

公羊進攻亦不太順利，要在近60碼嘗試射門，雖然一傳失手，但蘇爾倫仍是在57碼點一腳將球送進兩條門柱之中。這一球送公羊入超級碗，亦是NFL季後賽史上加時最遠入球。

愛國者再入美式足球世界的聖地。（路透社）

布雷迪力爭第6冠。（路透社）

愛國者5年內4戰超級碗

近年統治NFL的愛國者在美聯決賽，對酋長憑較穩定演出，以37：31力克在第3節狂掃24分的酋長，近5年第4度殺入超級碗，布雷迪又有機會追逐最6隻超級碗指環。

今屆超級碗為第53屆，將於美國時間2月3日，在阿特蘭大展開。兩軍曾於2001年超級碗碰頭，當時愛國者以20：17力挫公羊。曾於1999年奪得超級碗的公羊，可否一報17年前失冠之仇，兩周後自有分曉！